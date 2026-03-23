Así puedes reclamar si eres uno de los afectados por el polémico cierre de las clínicas dentales Oral Studio en Aragón

Los departamentos competentes en Consumo y Sanidad del Gobierno de Aragón, en coordinación con el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón, están trabajando para atender y canalizar las reclamaciones y denuncias de las personas afectadas por el cierre de las clínicas Oral Studio en Aragón. Ambas instituciones han recordado a los pacientes que hayan visto interrumpido su tratamiento que es importante conservar toda la documentación, reclamar por escrito y solicitar su historia clínica, ya que estos pasos pueden resultar clave para defender sus derechos, ha informado el Ejecutivo aragonés.

Las personas que tengan tratamientos pagados por adelantado y no finalizados, o servicios contratados y no prestados, deben reunir toda la documentación disponible: contratos, presupuestos, facturas, justificantes de pago, publicidad e historial clínico.

En función de la forma de pago utilizada, se recomienda, si el tratamiento fue financiado mediante un crédito vinculado al servicio, reclamar primero al centro y, si no hay respuesta satisfactoria en un mes, dirigirse a la entidad financiera para solicitar la paralización de los pagos pendientes y la devolución de la parte correspondiente a servicios no prestados.

Si la entidad tampoco responde adecuadamente, podrá presentarse reclamación ante el Servicio Provincial de Consumo y, si el pago se realizó con tarjeta, se aconseja contactar con la entidad bancaria para valorar la anulación de cargos. En caso de no prosperar, podrá acudirse a la vía judicial.

Si el pago se realizó en efectivo o mediante un crédito personal no vinculado, se podrá valorar la reclamación judicial frente a la empresa, y en el caso de crédito personal, comunicar la situación a la entidad financiera para intentar revisar las condiciones del contrato.

Derecho a la historia clínica y posible concurso de acreedores

El Gobierno autonómico y el Colegio han recordado también que todos los pacientes tienen derecho a acceder a su historia clínica, y recomiendan solicitarla cuanto antes a la empresa en la dirección que figure en el contrato. Esta documentación puede resultar esencial para acreditar el estado del tratamiento y respaldar futuras reclamaciones. Si transcurrido un mes la empresa no ha facilitado el acceso a la historia clínica, podrá presentarse reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

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En caso de que Oral Studio entre finalmente en concurso de acreedores, se informará a través de los canales oficiales sobre el procedimiento para reclamar los importes abonados por servicios no prestados. El Gobierno de Aragón y el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos han reafirmado su compromiso de ofrecer información útil, orientación y acompañamiento a todas las personas afectadas.