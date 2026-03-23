Los sindicatos vuelven a salir a la calle tras la octava muerte laboral en Aragón en lo que va de año: "Hay que cortar la sangría"

Los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, se han concetrado este lunes al mediodía en Zaragoza tras un nuevo accidente laboral mortal en Huesca, el octavo en lo que va de año en la comunidad, para mostrar su "repulsa". El fallecimiento tuvo lugar el pasado jueves 19 de marzo en una obra en la localidad oscense de Nacha (Huesca). La víctima, trabajador de la empresa Construcciones y Obras Joyma, perdió la vida mientras realizaba tareas de desencofrado en la construcción de una nave agrícola. Según se ha informado, una pieza no asegurada le golpeó en la cabeza, provocándole un traumatismo craneoencefálico que le causó la muerte inmediata.

Durante la concentración, el secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha señalado que se trata de “un nuevo accidente laboral mortal, el octavo en lo que llevamos de año en la comunidad autónoma, un nuevo accidente en la provincia oscense y un nuevo accidente de una pequeña empresa del sector de la construcción”.

El responsable sindical ha incidido en que la construcción sigue siendo el sector con mayores índices de siniestralidad en la comunidad autónoma aragonesa y que la provincia de Huesca presenta también los datos más elevados. “Son las pequeñas y muy pequeñas empresas, en este caso un autónomo con tres trabajadores, donde hay más siniestralidad grave y mortal”, ha advertido.

Concentración de CCOO y UGT este lunes en Zaragoza tras la octava muerte laboral del año en Aragón. / EL PERIÓDICO

Asimismo, ha reclamado una actuación decidida por parte de las administraciones públicas: “Tienen que tomar medidas para atender a estos sectores y a estas pequeñas y muy pequeñas empresas. Llevamos años diciendo esto y hay que cortar la sangría”.

Prevención

Clarimón ha subrayado que la falta de aplicación efectiva de la normativa preventiva está detrás de muchos accidentes: “Si se hubieran tomado todas las medidas de prevención y de seguridad, esta persona de 62 años hubiera vuelto a comer a su casa y no lo hizo y murió en el trabajo”.

El secretario de Salud Laboral también ha apuntado a la necesidad de analizar en profundidad las causas estructurales de la siniestralidad, especialmente en Huesca, donde “no solo es la provincia con mayor índice de Aragón, sino una de las que presenta mayores índices de todo el Estado”.

Hay que recordar que, en el año 2025, Huesca se sitúa como la provincia con mayor índice de siniestralidad laboral, alcanzando el 39,24, lo que supone un incremento cercano al 18% respecto a 2024. Además, la incidencia se dispara en el sector de la construcción hasta 65,07 accidentes por cada 1.000 personas afiliadas a la Seguridad Social.

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Por último, ha apelado al futuro Gobierno de Aragón para que sitúe este problema en el centro de la agenda política: “Es un problema grave para el que tiene que haber un acuerdo de cómo afrontarlo y en este momento no sabemos si este asunto está en la agenda o no está en la agenda”.