Susto en el edificio de Kasán por un incendio declarado en el interior de una vivienda

Una intensa humareda ha sobresaltado a los vecinos y viandantes que se encontraban esta tarde, pasadas las 20.00 horas, cerca del edificio de Kasán, en el barrio zaragozano del Actur. Un incendio en el interior de una de las viviendas de esta urbanización obligaba a intervenir a los Bomberos de Zaragoza, en medio de la expectación y preocupación de los testigos que se encontraban en la calle. Pese al susto inicial, el ayuntamiento ha confirmado más tarde que no se han produdico heridos ni ha habido que atender a nadie por inhalación de humos.

Los efectivos del servicio de emergencias utilizaron un camión con escala que ascendía hasta el undécimo de uno de los bloques de Kasán, mientras se desconocía si había alguien en el interior del inmueble cuando se originó el fuego. El fuego se ha originado en la cocina cuando ha prendido una sartén. Por suerte, pese al humo que se ha generado, los moradores de la vivienda contaban con una manta ignífuga que ha servido para apagar las llamas.

Menos de una hora han tardado los Bomberos de Zaragoza en sofocar el incendio y atajar la alarma generada en el entorno. Los efectivos han podido evitar que el fuego fuera a más y antes de las nueve de la noche ya se daba por solucionada la emergencia que por suerte no ha pasado de un susto para el vecindario.

Noticias relacionadas

La alarma generada en parte se ha debido al gran número de camiones de bomberos que han acudido hasta la zona. El motivo de semejante dispositivo ha sido que el fuego se ha desatado en una undécima planta, lo que podría haber complicado su extinción en caso de que las llamas se hubieran propagado más rápido. Sin embargo, no ha sido así y todo se ha quedado en un susto generado por una sartén en llamas.