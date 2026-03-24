Técnicos del Miteco señalan a la actual directora de Evaluación Ambiental sabía "el funcionamiento totalmente irregular" con Forestalia "pero no hizo nada"

Los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) señalaron en sus testimonios a la Guardia Civil a la actual directora general de Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque, como persona conocedora de las acciones de Eugenio Domínguez, exsubdirector, para favorecer los proyectos de Forestalia dependientes de las autorizaciones del Miteco. Ello se desprende de las conversaciones de varios trabajadores públicos con los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Instituto Armado, del que depende la investigación que se centra en la empresa aragonesa de energías renovables.

Gómez Palenque asumió la dirección general de Evaluación Ambiental en 2022. Los testimonios de los funcionarios interrogados por la Guardia Civil desgranan que Eugenio Domínguez se asignaba "directamente" los proyectos vinculados a Forestalia. Y que la directora general lo sabía. "Gómez Palenque tuvo conocimiento de este funcionamiento totalmente irregular pero no hizo nada", resumía un técnico del Miteco, que aseguró que esa situación era conocida por otros cargos de relevancia dentro del ministerio, que le transmitieron esas situaciones extrañas a la directora general: "Mostrándole documentos, ya que él -por otro técnico- vivió directamente estas irregularidades".

Otro trabajador público también fue cuestionado por el papel de Eugenio Domínguez en el desarrollo de proyectos de Forestalia y ratificó el personalismo del exsubdirector general respecto a la empresa de Fernando Samper. Cuando Domínguez abandona ese cargo y se convierte en asesor del Secretario de Estado de Medio Ambiente, "cambia la estructura del procedimiento", ya que "pasa a asumir en gran parte los proyectos de energías renovables, obviando la participación de los técnicos del ministerio".

Pero necesita la firma de algún profesional, bien técnicos, bien consejeros, para sacar adelante las propuestas de resolución. Según este testimonio, estas declaraciones positivas "se llevaban a cabo por parte de la subdirectora Eva Blanco Benavente y la directora Marta Gómez Palenque".

"Además de esta operativa, también ha tenido conocimiento de que en alguna ocasión algún proyecto una vez asignado al técnico correspondiente, se le ha retirado del proyecto, siendo una practica completamente irregular que hasta la fecha nunca había ocurrido", señala el funcionario. Esta práctica también sucedió en varias ocasiones en el Inaga, el organismo del Gobierno de Aragón de gestión ambiental, con retirada de expedientes sin avisar para darlos a consultoras externas, también presuntamente implicadas en la facilitación de los permisos para Forestalia.

Los agentes de la UCOMA también consultaron sobre si los trabajadores habían sufrido "algún tipo de presión para darle prioridad", tanto por los plazos a cumplir como por ser una determinada empresa la que solicitaba los permisos. Una práctica, la de las presiones, por la que los guardiaciviles también preguntó a los trabajadores públicos del Inaga consultados para avanzar en sus pesquisas.

Uno de los funcionarios del Miteco asegura que "en ocasiones" recibió "presiones muy manifiestas" y destacó el proyecto del Parque Fotovoltaico Magerit FV3, promovido por Harbour Sevilla Manchuela 2 SL, cuyo administrador único, Antonio Morera Vallejo, ocupó hasta 2025 cargos de consejero o vicepresidente en al menos cuatro firmas vinculadas a Fernando Sol, empresa relacionada con Fernando Samper.

Sobre ese proyecto, el funcionario preguntado aseguró que la subdirectora (Eva Blanco) "ejerció determinadas presiones", pero "desconocía las motivaciones, que pudiera tener connotaciones políticas desconocidas" para el funcionario. Según el trabajador, estas presiones "se produjeron con la llegada de Marta Gómez Palenque".