Apuñalan en la espalda a un joven en Las Delicias

El Grupo de Homicidios está investigando un apuñalamiento a un joven magrebí de unos 30 años en la calle Antonio Sangenis (32), en pleno corazón del barrio zaragozano de Las Delicias. Es un episodio que tuvo lugar el pasado jueves día 19 de marzo, sobre las 21.00 horas. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, a la víctima se le trasladó hasta un centro hospitalario de la capital aragonesa al presentar una herida por arma blanca en la espalda, lo que le llevó a sangrar en abundancia. Por el momento no hay detenidos.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana una vez que la sala del 091 recibió una llamada a través de la cual un vecino de la zona que salía de la mezquita informó de que se había encontrado herido a este varón. Por eso tuvieron que asistirle de inmediato los agentes hasta que llegó la ambulancia, que le trasladó de urgencia hasta el hospital Universitario Miguel Servet al revestir de gravedad la herida que presentaba en la espalda por posibles afecciones a órganos vitales.

No hay detenidos

Es una investigación que ha asumido el Grupo de Homicidios sin que por el momento se haya practicado ninguna detención por un delito de lesiones graves a la espera de que se practiquen más diligencias, las cuales dirige el titular de la Plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia el pasado jueves. En cualquier caso no se pudo localizar a ningún sospechoso en las inmediaciones de esta calle situada en pleno corazón del barrio de Las Delicias, una vía paralela al paseo Calanda y la calle Don Pedro de Luna a la que también se trasladaron efectivos de Policía Científica.

Apenas unas horas después, pasadas las 09.00 horas del sábado día 21 de marzo, el Grupo de Homicidios fue activado de nuevo en la calle del Cardenal Cisneros después de que un hombre asesinara a tiros a su exmujer y se suicidase de un disparo. Es un cruento asesinato machista que perpetró Javier Asensio Subsierra cuando Silvia se disponía a iniciar su jornada laboral en la peluquería que regentaba en esta misma calle de Las Fuentes. Esa misma mañana informó a su familia de que iba a "acabar con todo".