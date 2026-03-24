Las cámaras de videovigilancia muestran cómo fue el atropello mortal en Alfajarín: “El camionero escucha ruidos, sale y ve que le están robando. Le persigue hasta que lo alcanza en la gasolinera"

Las cámaras de videovigilancia han sido clave para dar con el hombre investigado por la muerte de un Boban, el camionero que descansaba en el área de servicio Rausán, en la localidad zaragozana de Alfajarín. De hecho, fue lo primero que consultaron los agentes de la Guardia Civil que se personaron a investigar lo sucedido durante la madrugada del domingo. Gracias a este sistema de control se pudo dar rápidamente con el ahora investigado.

Eran alrededor de las 4:20 cuando se desencadenó una secuencia de hechos que acabaría en tragedia. Todo ocurrió, como relata Vicente Busán, director en funciones del área de hostelería, en una zona apartada del aparcamiento, “casi al final del párquin”. Allí descansaba un camionero junto a su esposa en el interior de su vehículo. En paralelo, a escasa distancia, se detuvo otro camión. “El camionero que le roba para con el camión paralelo a él y en ese momento es en el que se produce la extracción del combustible”, explica Busán.

La maniobra, aunque delictiva, no resulta especialmente llamativa en ese contexto. “Los camiones aparcan paralelos. La distancia entre camión y camión es muy pequeña”, detalla. Además, el método empleado es habitual: “Ellos conectan unas mangueras para extraer el gasóleo y, bueno, no es una cosa que llame la atención”. Esas horas de la madrugada de un sábado o un domingo suelen ser noches tranquilas: “No suele haber mucho movimiento de camión”, asegura.

Carrera por el área de servicio

El robo, por tanto, se produjo sin que nadie más lo advirtiera. “Había más camiones en el párquin, pero no se percató nadie más”, señala. Sin embargo, la víctima sí lo hizo. “El mismo camionero al que estaban robando es el que escucha ruidos, sale del camión y ve que le están robando y va a la persecución del otro camionero”, relata Busán. Para entonces, el presunto ladrón ya había puesto su vehículo en marcha.

“Una vez que se produce el robo, el camionero que lo comete pone su vehículo en movimiento, se desplaza a lo largo del parking hasta llegar a la estación de servicio”, continúa. Detrás de él, a pie, el propietario del camión sustraído inició la persecución. La secuencia culmina en la zona de la gasolinera. “El camionero que ha sido robado lo persigue corriendo hasta que lo alcanza en la gasolinera”, explica. Es en ese punto donde, según los indicios, se produjo el atropello. “Parece ser que ahí es donde lo arrolla, en la estación de servicio”, afirma Busán, quien insiste en que no fue testigo directo de los hechos.

Imagen del camión del transportista fallecido en Alfajarín. / Jaime Galindo

A la pregunta de si fue el propio conductor huido quien atropelló a la víctima, la respuesta es clara: “Sí”. La alerta a las autoridades se habría producido desde la propia estación de servicio. A su llegada, los agentes actuaron con rapidez: “Lo primero que requieren es el visionado de las cámaras, tanto del hotel y del parking como de la estación de servicios”.

El suceso ha conmocionado a los trabajadores del área, habituados a otro tipo de incidentes. “Robos de combustible y robos incluso en el interior de los camiones se producen”, reconoce Busán. De hecho, admite que los de combustible últimamente se llevaban a cabo “con demasiada frecuencia”.

Sin embargo, subraya la excepcionalidad de lo ocurrido: “Que lleguemos a estos niveles, que haya un fallecido, no. Yo, en el tiempo que llevo aquí, es la primera vez que lo presencio”. El silencio de la madrugada volvió a ser el aliado perfecto para los delincuentes. Esta vez, con un desenlace fatal.