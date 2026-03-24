Condenado a 17 años y 6 meses de cárcel el vecino de Boltaña que asesinó al joven Úrbez

Sergio Domínguez Elvira ha sido condenado a 17 años y 6 meses de cárcel por asesinar de un certero navajazo en el corazón a Úrbez, un joven vecino de Boltaña que murió a las puertas del bar “La Plaza” aquella fatídica noche del 2 de octubre de 2023. Fue sobre las 23.00 horas y hasta dos horas después no se detuvo a Sergio Domingo después de que se diera a la fuga. Por eso la Guardia Civil le encontró cerca del río Ara, en un paraje conocido como Villaboya.

Es una sentencia que ha dictado el presidente del tribunal del jurado, el magistrado Santiago Gimeno, y que también recoge otras medidas accesorias como una orden de alejamiento de 1.000 metros durante 10 años en favor de los padres y de los hermanos de la víctima, a quienes deberá indemnizar con unos 245.000 euros. También se le ha impuesto la medida de libertad vigilada por un plazo de 10 años.

En cualquier caso el fallo no es firme y puede ser recurrido ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en el caso de que los abogados de la familia, los letrados Ernesto Romeo y Andrea Fernández, o del mismo condenado, Rocio Notivoli, así lo estimen.

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