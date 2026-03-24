Detenido por dislocar a 'muletazos' el hombro de un joven en el Gancho

A un joven de 29 años y a su hermano de 30 años. En un bar del Gancho y en plena calle Pignatelli. De un puñetazo y con una muleta. Así agredió un joven argelino de 19 años a dos compatriotas en apenas 15 minutos entre las 23.00 horas y las 23.15 horas de este pasado domingo día 22 de marzo. Por estas dos agresiones fue detenido Sifalleh B. por sendos delitos de lesiones de los que fueron víctimas estos dos hermanos, llevándose la peor parte el mayor de ellos al sufrir una luxación de hombro como consecuencia de los numerosos muletazos que recibió en el brazo mientras recibía amenazas de muerte.

Son unos hechos que se denunciaron esa misma noche en la comisaría de Delicias, donde se hizo constar que el origen de este enfrentamiento era otro violento episodio en el que ese mismo viernes se había visto involucrado el hermano del detenido y una de las víctimas. De esta forma se explica que Sifalleh B. se personara en el bar Liberty de Conde Aranda (17), donde propinó un puñetazo en el ojo a uno de los dos hermanos según consta en el atestado al que ha tenido acceso este diario.

Una muleta

Desde el bar se trasladó hasta la calle Pignatelli para continuar la agresión contra el otro hermano, a quien golpeó en varias ocasiones con una muleta hasta el punto de que le causó una luxación el hombro izquierdo. Para entonces ya se habían activado varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana cuyos efectivos pudieron localizar a este individuo en un edificio de la calle José Zamoray, donde se había vuelto a enzarzar con su primera víctima.

Asistido de los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, el detenido se acogió a su derecho a no declarar y quedó en libertad tras pasar a disposición judicial ante la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia. A este joven argelino de 19 años le constan 22 antecedentes policiales, los tres últimos por robo con violencia (2) y reclamación judicial.