La Embajada de Dinamarca pidió una reunión con el Miteco para conocer el Clúster del Maestrazgo

La Embajada de Dinamarca se interesó por el avance del Clúster del Maestrazgo, el gran proyecto de energía eólica y fotovoltaica en Teruel que proyectó Forestalia y aprobó el Consejo de Ministros. El gigantesco enclave energético, que se iba a convertir en el más grande del país, fue adquirido por CIP (Copenhagen Infrastructure Partners), fondo de inversión de gran calibre y de origen danés. Sin embargo, en el foco de la investigación de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, el parque todavía no se ha empezado a construir y registra ya varias peticiones de paralización.

La petición de reunión por parte de Dinamarca aparece entre los testimonios que varios funcionarios dieron a la Guardia Civil, dentro de los interrogatorios llevados a cabo por los agentes a los testigos de la supuesta trama que se habría desarrollado en el seno del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco). Uno de estos trabajadores públicos menciona "una propuesta de reunión proveniente de la Embajada de Dinamarca", porque "se interesaba por dicho proyecto". Lo hace en una conversación centrada en el desarrollo del Clúster del Maestrazgo y las tramitaciones recibidas en el seno del ministerio.

El mismo funcionario admitió que "se sorprendió" al conocer la solicitud de Dinamarca. El trabajador aseguró a preguntas de la Guardia Civil que "no es habitual" que "se agenden reuniones entre un tercero y funcionarios del ministerio". El interrogatorio entre la UCOMA y este trabajador público no aclara si el encuentro con los representantes del Gobierno danés se llegó a dar y se limita a confirmar la petición para ese encuentro.

El propio trabajador público explica a los agentes de la Guardia Civil su corta participación en la tramitación del Clúster del Maestrazgo. De primeras consideró que el proyecto se trataba de "complicada aprobación en su totalidad, dado la peculiaridad del mismo en su conjunto". La iniciativa cuenta con 20 parques eólicos y dos fotovoltaicos en pleno Maestrazgo y desde sus primeros pasos recibió una importante contestación social en la zona. También el apoyo de casi una decena de ayuntamientos, unidos dentro de la Asociación Viento Alto.

El funcionario califica de "sorprendente" que tras ser asignado como uno de los responsables del proyecto "y tras estar trabajando un tiempo en el mismo", se percata de que el Clúster del Maestrazgo fue "retirado de su competencia asignada". La asignación recayó en Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental y posteriormente asesor del Secretario de Estado de Medio Ambiente, investigado por la Guardia Civil como una pieza importante para la supuesta trama. Presuntamente, según las investigaciones, Domínguez habría cobrado más de cinco millones de euros en "pagos ilícitos" por facilitar la aprobación de declaraciones de impacto ambiental (DIAs) de proyectos relacionados con Forestalia.

"Por medio de este -Eugenio Domínguez- se trasladó a personal de Tragsatec", explica el funcionario a los agentes del Instituto Armado, ante los que precisa que ese movimiento también es "sorprendente" porque "no es habitual que desprendan a los técnicos de los proyectos una vez que le son asignados". Otros muchos trabajadores públicos del Ministerio de Transición Ecológico reconocieron ante la Guardia Civil prácticas similares, al ser "apartados" de determinados informes, que se asignaba "directamente" Eugenio Domínguez a sí mismo. Los mismos trabajadores vinculan a Forestalia por estas prácticas.

Teruel Existe advirtió a Dinamarca de "las dudas"

"La realidad es que son conocedores porque nosotros ya tuvimos una reunión en febrero de 2024 en la embajada de Dinamarca para trasladar a las empresas las dudas" que Teruel Existe tenía sobre el proyecto, afirmó Tomás Guitarte, líder de la formación, la semana pasada en rueda de prensa. Además, Teruel Existe se reunió en Copenhage con CIP en noviembre de 2024 "para trasladarles, precisamente, todo esto que está pasando", en alusión a la judicialización de las autorizaciones administrativas.

"CIP es, básicamente, un fondo de inversión con participación incluso estatal de Dinamarca, y queremos que den explicaciones en España y explicaciones también en Aragón, donde está sucediendo el grueso de esta coyuntura", enfatizó Guitarte.

Imagen de archivo de la reunión de representantes de Teruel Existe con representantes daneses, en Dinamarca, en febrero de 2024. / TERUEL EXISTE

El portavoz de Teruel Existe se preguntó "quién es el propietario real del Clúster, en qué grado se está llevando a cabo la intervención de Forestalia, simplemente como un contratado o como un contratado dentro de esa asociación", considerando que "hay muchas ambigüedades en el comunicado que hizo CIP".

Unas dudas que también tiene el Juez de Instrucción del caso, Juan José Cortés. Hace unos días, el magistrado solicitó a Fernando Samper, presidente y dueño de Forestalia, "aclarar" quién es el actual propietario del proyecto que, teóricamente, vendió a CIP por una cifra que rondaría los 500 millones de euros.

En un escrito del pasado 16 de marzo, el magistrado Juan José Cortés, instructor de la causa, requiere a la representación de Fernando Samper que, en un plazo de diez días, "aclare si las instalaciones (parques fotovoltaicos y parques eólicos) siguen siendo proyecto propiedad de las empresas que figuran en las declaraciones de impacto ambiental y resoluciones sustantivas o de tercero".