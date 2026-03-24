Investigan a un hombre de 54 años por homicidio imprudente tras un accidente en Maella (Zaragoza)

Agentes del Equipo de Investigación de Siniestros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil investigaron el 11 de marzo a un varón de 54 años, de nacionalidad española, como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia y tres delitos de lesiones graves, en relación con un siniestro vial ocurrido el pasado 30 de enero en la N 211, término municipal de Maella (Zaragoza).

El siniestro consistió en una colisión frontal entre dos turismos con resultado de una persona fallecida, tres heridos graves y un menor, de tres meses, ileso. El conductor investigado arrojó resultado negativo en las pruebas de alcohol y drogas.

Hasta cuatro años de prisión

Las diligencias por estos hechos han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente del término municipal de Caspe. El homicidio imprudente en España, tipificado en el art. 142 del Código Penal, se castiga según la gravedad de la negligencia, con penas de prisión de 1 a 4 años por imprudencia grave, y penas de multa (3 a 18 meses) por imprudencia menos grave.

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Además, pueden imponerse inhabilitaciones profesionales, o privación del derecho a conducir o portar armas, pudiendo aumentarse las penas de prisión hasta 9 años, en caso de haber múltiples víctimas. Desde la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se reitera la necesidad de mantener una conducción responsable y atenta en todo momento para garantizar la seguridad vial.