La jueza envía a prisión al camionero detenido por la muerte de otro en un área de servicio de Alfajarín

Cristian C. Z., el camionero detenido por arrollar mortalmente a otro que le sorprendió robando combustible de su camión en un área de servicio de Alfajarín, ha ingresado este martes en la cárcel de Zuera. Así lo ha dictaminado la titular de la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza después de que la Guardia Civil haya conducido a este varón hasta el Juzgado de Guardia, donde ha comparecido como presunto autor de un delito de homicidio según consta en el atestado que se ha terminado de perfilar a lo largo las últimas 72 horas después de que se le detuviera la madrugada del pasado domingo.

Es un auto de prisión que ha dictado la magistrada Beatriz Muñoz al estudiar las pruebas que han presentado los investigadores, las cuales han sido suficientes para que la Fiscalía haya solicitado el ingreso en prisión de este varón de nacionalidad rumana, a quien ha asistido la abogada Claudia Melguizo. A este camionero se le detuvo en un área de servicio de El Burgo de Ebro, donde en estos momentos todavía permanece estacionado su camión tras ser precintado por la Guardia Civil.

Hasta allí llegó desde el área Rausan después de que se llevara por delante la vida de otro camionero, un compatriota rumano nacido en 1967 que sorprendió a Cristian C. Z. cuando este intentaba robar combustible de su camión. Por eso se inició un enfrentamiento entre ambos hasta que Cristian C. Z. se subió a su camión para darse a la fuga aunque la huida implicara arrollar a la víctima, a quien abandonó en el recinto hasta que llegaron las primeras patrullas.

De esta forma pudieron visualizar las imágenes de las cámaras de videovigilancia, lo que llevó a activar una operación jaula para dar con su paradero. Y se consiguió esa misma madrugada después de que otro camionero identificara el camión de Cristian C. Z. por las características que se le habían transmitido: matrícula rumana, cabina roja y remolque blanco. Así lo comprobaron los agentes cuando se desplazaron hasta el área de servicio de El Burgo de Ebro y encontraron allí el camión que buscaban. Desde entonces ha permanecido detenido en los calabozos de la Comandancia de Zaragoza hasta que este martes ha sido conducido al Juzgado de Guardia.