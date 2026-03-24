Trabajadores del Inaga afirman que Lobera, Marruedo y Ontañón estaban "en contra" de que el Clúster del Maestrazgo se tramitara en el Miteco

La investigación de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil sobre el caso Forestalia tiene varios nombres propios en Aragón. El círculo que estudia el Instituto Armado tiene como "tronco central" a Fernando Samper, presidente de la empresa aragonesa de energías renovables, pero cuenta también con otros agentes importantes para la UCOMA en la presunta trama que se habría desarrollado para beneficiar a la energética aragonesa. Las pesquisas de la Guardia Civil a nivel autonómico se centran en el Inaga, con antiguos altos cargos políticos incluidos en esa lista.

Tres de esas personas reaparecen en los testimonios que varios trabajadores del Inaga ofrecieron a los agentes de la Benemérita hace tan solo unos meses. Carlos Ontañón, la figura de "especial relevancia" y primer director del instituto ambiental, Luis Marruedo, exviceconsejero de Medio Ambiente, y Jesús Lobera, director del Inaga entre 2016 y 2023. Los dos primeros, vinculados al PAR, y el tercero, al PSOE, habrían tenido un papel importante en el desarrollo del Clúster del Maestrazgo y en múltiples aprobaciones de informes vinculados a Forestalia.

Testimonios recogidos por la Guardia Civil y a los que ha tenido accceso este diario aseguran que "se llegó a celebrar una presentación" del Clúster del Maestrazgo ante trabajadores públicos. La puesta de largo del gran parque eólico fue hecha "por parte de Carlos Ontañón y Luis Marruedo en el despacho de Jesús Lobera". Algunos de los funcionarios presentes en ese encuentro mostraron "su oposición" al gran proyecto, con 20 parques eólicos y dos fotovoltaicos, por "las dimensiones del mismo" y por "la transformación que podría sufrir el territorio".

La fragmentación -que los parques fueran de menos de 50 MW, para poder ser aprobados por organismos autonómicos- fue motivo de discusión. Pero el proyecto del Clúster del Maestrazgo tuvo que viajar hasta el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miterd) al contar con líneas de evacuación o transporte de energía que cruzaban dos comunidades autónomas. "Dado esta situación, finalmente el encargado de su tramitación fue el Miterd, en contra de los intereses manifestados por parte de Ontañón, Marruedo y Lobera, los cuales insistían en que la tramitación fuera autonómica a través del Inaga", aseveró uno de los funcionarios ante las preguntas de la UCOMA.

La presencia de Ontañón y Fernando Samper, presidente de Forestalia, en la vida de Lobera no era ajena ni para los trabajadores del Inaga. "El mismo Lobera exponía abiertamente tener una relación estrecha con Carlos Ontañón y Fernando Samper", afirmó uno de los funcionarios, que recordó que el exdirector del ornganismo ambiental citaba que "se reunía semanalmente para comer" con los dos. Ontañón es director de Transición y Medio Ambiente desde hace años en Forestalia.

Otra de los funcionarias que se manifestó ante la Guardia Civil coincidía en el análisis de la relación de la cabeza del Inaga con la cúpula del gigante aragonés de las renovables. "Las relaciones entre ambos eran habitualies y que consideran casi semanales las comidas entre ambos", recordaba la trabajadora pública. Rescató ante los agentes una anécdota en la que "la secretaria de Lobera le pasa una llamada de este quien le indica textualmente que se encuentra comiendo 'con los de Forestalia'". El entonces director del Inaga preguntó a la funcionaria "de manera abierta" cuestiones sobre "un expediente relacionado" con la empresa aragonesa "a fin de darles directamente una respuesta sobre los proyectos que se estaban tramitando".