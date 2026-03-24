La pareja de Silvia recuerda los últimos meses de la mujer asesinada en Zaragoza: “Sé que fue feliz, con eso me quedo”

El asesinato de Silvia ha dejado roto a su entorno más cercano. Ha dejado a dos hijos intentando asumir lo ocurrido, mientras que José María, su pareja, todavía en estado de conmoción. Este lunes ha estado presente en el emotivo homenaje que Las Fuentes ha vuelto a brindar a esta zaragozana. “Lo estoy asimilando todo lo rápido que se puede, pero esto siempre va a quedar ahí. Siempre estará en mi corazón”, cuenta en declaraciones a El PERIÓDICO DE ARAGÓN.

José María se aferra a la etapa que vivieron juntos. Se agarra a ese tiempo con fuerza para no venirse abajo: “Me quedo con que Silvia fue feliz los últimos tres meses. Así me lo dijo”, detalla.

Para familiares y amigos no hay respuestas fáciles. Solo el paso del tiempo podrá cicatrizar, si es que es posible, el asesinato machista de Silvia a manos de su expareja, un experto tirador que el pasado sábado acabó con todo. “Esto no se asimila de golpe. Poco a poco. El tiempo te dirá cuándo lo puedes superar… o si puedes”, matiza. El dolor sigue muy presente en él, ya que apenas han pasado unos días desde que ocurrió el fatal desenlace: “Se puede llegar a minimizar un poco, pero solo hasta cierto punto”, apunta.

Cuando habla de ella se le sigue iluminando la cara. Lo que siente lo resume en pocas palabras: “Era un cielo de chica”. También tiene palabras para los dos hijos de Silvia, de 16 y 21 años: “Están destrozados. Lo están pasando muy mal”, indica.

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Quienes la conocían coinciden en que era una persona maravillosa, cercana y con ganas de salir adelante. “Era un sol, un ángel. Una persona que te acogía”, resumían sus amistades con motivo de los homenajes que ha recibido desde que perdió la vida. La sensación de incredulidad no cesa. “No tiene explicación. Es difícil entender cómo algo así puede pasar”, reconoce José María antes de abandonar el homenaje que el barrio de Las Fuentes ha celebrado este lunes. La respuesta vecinal ha sido increíble, algo que no ha sorprendido a nadie. Cientos de personas se han concentrado desde el sábado por toda Zaragoza. Todos han clamado contra la violencia machista y el asesinato de Silvia.