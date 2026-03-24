Técnicos del Miteco afirmaron que los proyectos de Forestalia "no seguían el procedimiento habitual" del ministerio

La relación de Forestalia, el gigante aragonés de las energías renovables presidido por Fernando Samper, y el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) es uno de los focos de la investigación que capitanea la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil. El Instituto Armado avanza en sus pesquisas sobre el papel que la Administración central y la firma de energías verdes tuvieron en la presunta organización criminal que sirvió para el crecimiento de Forestalia y que supuestamente otorgó hasta 5,2 millones de euros a Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental en el Miteco, por facilitar el boom de la energética aragonesa.

Unas conexiones muy distintas a las que el ex alto cargo tenía con otras promotoras. Según testimonios de trabajadores del Miteco, a los que la UCOMA tomó declaración hace unos meses, era "ampliamente conocido" dentro del departamento que "existían irregularidades" respecto a los proyectos de la empresa aragonesa. El mismo técnico del ministerio asevera ante los agentes que "parecía que dicha empresa -Forestalia- no seguía el procedimiento habitual que se desarrollaba en el Miteco con otras empresas".

Diferencias que ya se habían explicitado en anteriores informes de la Guardia Civil. En diligencias anteriores respecto al caso Forestalia, los agentes refirieron la "relación estrecha" de Eugenio Domínguez con la empresa que preside Fernando Samper. Y gracias a testimonios de otros técnicos se comprobó que Domínguez asistía por las tardes, después de su jornada laboral en el Miteco, a la sede de Forestalia en Madrid para colaborar con la empresa. Una situación nada habitual.

Los técnicos consultados por la Guardia Civil no ocultan que las informaciones se conocen "por terceros", pero también por "conversaciones con otros" empleados públicos, lo que refuerza la idea de que era "ampliamente conocido" con el Miteco que el procedimiento con Forestalia era distinto al que se llevaba a cabo con otras empresas de energías renovables que necesitaban presentar sus informes ante el ministerio que hoy preside la socialista Sara Aagesen.

Otras de las "irregularidades" que refieren los técnicos es que Eugenio Domínguez "se hizo responsable de la totalidad de proyectos de Forestalia, omitiendo el procedimiento que hasta la fecha se venía llevando a cabo, en cuanto a no asignar los proyectos a ningún consejero o técnico". Para conseguir esas tramitaciones, Domínguez hizo figurar como técnicos en la plataforma interna del Miteco, llamada Sabia, a personal administrativo, sin capacidad para aprobar ese tipo de expedientes.

El funcionamiento y el número de trámites aprobados por Domínguez también alertó de las presuntas malas prácticas. "La resolución de un volumen tan amplio de procedimientos es otra de las irregularidades que observa dado que su resolución en un periodo de tiempo tan breve es inviable por volumen y tiempos", censuró otro técnico al ser preguntado por la Guardia Civil.

La última de las valoraciones registradas por este trabajador es su análisis sobre la relación del Miteco con las promotoras. Según lo declarado ante la Guardia Civil, cuando Eugenio Domínguez era el subdirector de Evaluación Ambiental eran "habituales las reuniones con los promotores" por parte del alto cargo. Una situación "extraña" para los trabajadores del área, que aseguraron que "no se ha vuelto a llevar a cabo" esta práctica "desde la salida de Eugenio, salvo excepciones muy contadas".