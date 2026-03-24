Tiran al suelo a un hombre de 63 años y le roban una cadena de oro en Zaragoza

Otro robo violento en Zaragoza, otro robo violento en el Gancho. Varios jóvenes magrebíes asaltaron el pasado viernes a hombre de 63 años, a quien empujaron contra el suelo para robarle la cadena de oro que portaba en el cuello. Fue sobre las 17.00 horas del 20 de marzo. En el transcurso del robo no dudaron emplear la violencia contra este hombre de avanzada edad hasta el punto de que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la víctima tuvo que ser trasladada hasta un centro hospitalario de la capital aragonesa tras golpearse la cabeza contra el suelo y presentar dolencias en la cadera.

Es una intervención en la que participaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional una vez que se recibieron sendos avisos de lo que había sucedido en la replaceta de la Sala Oasis, en el cruce de las calles Basilio Boggiero y Pedro Echeandía. En el caso de la Policía Local, un testigo dio el alto a una patrulla que se encontraba en las inmediaciones. Y, en el caso de la Policía Nacional, se derivó al 091 una llamada que se recibió en el 112. A su llegada se tuvo que solicitar la presencia de una ambulancia debido a las lesiones que presentaba la víctima...

Las lesiones

Por eso fue trasladado hasta el hospital Universitario Miguel Servet, ya que se golpeó la cabeza contra el suelo y refirió dolores en la cadera como consecuencia de la caída. Así lo manifestó él mismo a los agentes que se desplazaron hasta allí, de tal forma que pudieron conocer cómo habían sucedido los hechos. En cualquier caso no hay detenidos por la comisión de este robo con violencia, el cual ya ha sido denunciado en dependencias policiales.

Se da la coincidencia de que esa misma tarde, sobre las 21.00 horas, otros dos ladrones protagonizaron un robo violento muy cerca de allí, a las puertas de un comercio en Conde Aranda. En aquella ocasión, dos jóvenes argelinos abordaron al propietario de ese mismo negocio para robarle su teléfono móvil, un Iphone 15 que pudo recuperar tras salir a la carrera detrás de los dos ladrones. Ambos quedaron en libertad tras pasar el domingo a disposición judicial ante la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia.