Activado un operativo de búsqueda en Fraga para localizar a un profesor desaparecido este miércoles

La Guardia Civil y la Policía Local han puesto en marcha un amplio operativo en Fraga para encontrar a Dámaso Miguel Vera Sáez-Benito, cuya desaparición fue denunciada este miércoles por la mañana. Las autoridades han pedido la máxima difusión del caso y la colaboración de la ciudadanía para agilizar su localización.

El joven, de 28 años y trabajando actualmente como profesor, tiene una complexión delgada y pesa alrededor de 75 kilos. Presenta ojos marrones, cabello negro, corto y con entradas, además de barba poco poblada. En el momento de su desaparición llevaba una camiseta roja y pantalón corto negro, además de conducir un Oper Zafira de color "gris ceniza" con la matrícula 3856 HSB, detalles que podrían facilitar su identificación. Su ausencia en el centro de trabajo fue lo que hizo saltar las alarmas.

El dispositivo de búsqueda está coordinado sobre el terreno con efectivos de ambos cuerpos, que están rastreando distintas zonas del municipio. Además, se espera la participación de voluntarios que deseen colaborar en estas labores.

El Ayuntamiento ha reforzado el llamamiento a través de redes sociales, animando a los vecinos a sumarse a las batidas organizadas. Las personas interesadas deben acudir al Pabellón del Sotet, punto desde el que se centraliza la coordinación del operativo.

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Las autoridades insisten en la importancia de la implicación ciudadana y recuerdan que cualquier información relevante puede comunicarse de inmediato a través del 062 (Guardia Civil) o del 974 47 01 01 (cuartel de Fraga).