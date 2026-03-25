Alerta en Zaragoza por la desaparición de una joven de 18 años que requiere tratamiento médico
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha emitido una alerta urgente por la desaparición de Daniela Joselin M. C., vista por última vez hoy en la capital aragonesa
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CDNES) ha difundido una alerta urgente por la desaparición de una joven de 18 años en Zaragoza. Se trata de Daniela Joselin M. C., cuyo rastro se ha perdido en el día de hoy en la capital aragonesa.
Según la información publicada en su red social X, la joven mide aproximadamente 1.70 metros, tiene los ojos de color marrón y el pelo negro. No se han podido concretar más detalles sobre su constitución física ni otras características distintivas. En la imagen difundida por las autoridades, aparece con el cabello corto y oscuro, y rasgos juveniles
Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es que Daniela necesita medicación, lo que aumenta la urgencia de su localización. Desde el CNDES se insiste en la importancia de la colaboración ciudadana para dar con su paradero lo antes posible.
La alerta ha sido compartida en redes sociales con el objetivo de ampliar su difusión. Las autoridades piden a cualquier persona que pueda tener información relevante que se ponga en contacto de inmediato con los servicios de emergencia. Para ello, se ha habilitado tanto el formulario oficial de comunicación de pistas como el teléfono de emergencias de la Policía Nacional, el 091.
El caso ha generado preocupación en redes, especialmente por la edad de la desaparecida y su necesidad de tratamiento médico. Las búsqueda se mantiene activa y no descartan ninguna hipótesis en estos momentos.
Desde las instituciones se hace un llamamiento a la ciudadanía para compartir la información y contribuir a la localización de Daniela. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede resultar clave para esclarecer su desaparición y facilitar su regreso con su familia.
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