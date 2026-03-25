Condenado a cuatro años de cárcel por abusar dos veces de una menor en Ariza y Jaraba

Un vecino de Calatayud, Pedro M. H., ha aceptado este miércoles una condena de cuatro años de cárcel por abusar en dos ocasiones de una menor de edad. Son dos años de prisión por cada uno de los dos delitos de agresión sexual a menor de 16 años, los cuales tuvieron lugar el 15 de julio de 2023 y el 1 de enero de 2025 en los municipios zaragozanos de Jaraba y de Ariza, respectivamente. Así lo ha reconocido Pedro M. H. en el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde se ha acordado la suspensión de la condena tras reducirse la condena que afrontaba inicialmente por el pago de los 7.000 euros de la indemnización.

Estos son los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo del abogado Javier Osés y la defensa ejercida por Virgilio Alcántara, y que también recoge otras medidas accesorias como una orden de alejamiento de 100 metros durante cinco años, la prohibición para ejercer cualquier actividad que conlleve contacto directo con menores durante ocho años y libertad vigilada durante cinco años. En cualquier caso, este varón de nacionalidad española no ingresará en prisión a cambio de que cumpla estas medidas accesorias, no cometa ningún delito en los próximos cinco años y abone una multa de 2.160 euros a razón de cuatro euros al día durante 18 meses.

"Soy inocente y punto"

Así lo ha dictaminado el tribunal adscrito a la Sección Tercera, presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero, una vez que el acusado ha mostrado su conformidad al pacto, con el que finalmente se ha mostrado conforme a pesar de que en un primer momento ha defendido su inocencia. "Soy inocente y punto", ha llegado a decir a la Sala antes de rectificar por partida doble y afirmar que estaba "de acuerdo" con los hechos y la condena.

De esta forma ha reconocido que el 15 de julio de 2023, en Jaraba, y el 1 de enero de 2025, en Ariza, agredió sexualmente a la menor tocándole los genitales, unos episodios en los que no abunda este diario para salvaguardar la privacidad de la víctima. En cualquier caso lo hizo con "propósito libidinoso", lo que ha llevado a calificar los hechos como constitutivos de dos delitos de agresión sexual.