Dos detenidos por fracturar el cristal y robar esta madrugada en una tienda de cosmética del paseo Independencia de Zaragoza

En pleno centro de Zaragoza, dos ladrones han hecho de las suyas a lo largo de la madrugada de este miércoles 25 de marzo. Un comercio del Paseo de la Independencia ha sufrido un violento robo después de que dos cacos fracturaran la vidriera de su puerta para llevarse diversos productos de cosmética. Se trata de la tienda Kiko Milano, de la que huyeron a la carrera un varón de nacionalidad colombiana y otro de nacionalidad rumana, cargados de mercancía. Pero, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, no pudieron ir muy lejos y la Policía detuvo a ambos por un delito de robo con fuerza en las cosas.

Ha sido sobre las 01.45 horas cuando la sala del 091 ha recibido un aviso de la central de alarma del establecimiento a través del cual se informaba de que dos ladrones habían accedido al local. Por eso fueron activadas varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, cuyos efectivos pudieron recuperar la mercancía sustraída tras localizar en las inmediaciones a los dos ladrones, de 40 y 26 años de edad. Entonces fueron detenidos por un delito de robo con fuerza en las cosas.

Ambos fueron trasladados hasta los calabozos de la comisaría de Actur-Rey Fernando mientras se termina de perfilar el atestado que instruye el Grupo de Policía Judicial de la comisaría del Centro, al tratarse de las dependencias policiales a las que pertenece esta arteria comercial de la capital aragonesa. En estos momentos, de hecho, el comercio permanece precintado, a la espera de que se trasladen allí agentes de Policía Científica para recabar pruebas, como la toma de huellas, por ejemplo. Una vez que concluyan estos trámites, ambos pasarán a disposición judicial. Y en el caso de que sea hoy, lo harán en la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia.

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Es un modus operandi muy similar al que otro ladrón utilizó hace unos meses muy cerca de allí, en una perfumería del paseo de Sagasta. También de madrugada, la del 26 de noviembre de 2025, un joven español de 27 años se llevó un total de 47 perfumes valorados en 5.100 euros tras realizar dos pequeños agujeros en la cristalera.