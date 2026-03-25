Fernando Samper (Forestalia) comparecerá el próximo 6 de abril en la comisión Koldo del Senado

El presidente de Forestalia, Fernando Samper, comparecerá el próximo 6 de abril en la comisión Koldo del Senado, que investiga la presunta trama de corrupción en torno al exasesor de José Luis Ábalos, el secretario de Organización socialista Santos Cerdán y el exministro de Transportes, el mencionado José Luis Ábalos. Forestalia entra en la comisión de investigación de la Cámara Alta porque un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vigila una ayuda de más de 17 millones de euros a Arapellet, filial de la empresa energética, por una presunta mordida de 200.000 euros.

Entre la ingente cantidad de documentación que conforma los informes de la UCO respecto al presunto caso de corrupción de los tres exmiembros del PSOE se cuela Arapellet, empresa vinculada a Fernando Samper y al grupo Forestalia. En el punto de mira de la Guardia Civil está la concesión de un préstamo público de 17,32 millones de euros a esta empresa del grupo. La ayuda habría sido entregada por Sepides, sociedad dependiente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), a la empresa que se encarga de la producción de biomasa.

El préstamo proxedía del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (Faiip) y estaba destinado a la construcción de una nueva planta de producción de pellets en Guardo (Palencia), con una inversión de unos 23 millones de euros y 56 nuevos empleos. El auto del juez del caso sostiene que el grupo investigado habría realizado “algún tipo de actividad” ante cargos públicos de Sepides que podría haber propiciado la aprobación de dicha ayuda.

Como contraprestación por esa actuación, los investigadores consideran indiciariamente que se habría pactado el pago de 200.000 euros a favor del grupo Hirurok, compuesto por la exmilitante socialista Leire Díez, Antxon Alonso (empresario y socio de Santos Cerdán) y Vicente Fernández Guerrero (expresidente de la SEPI). La resolución no cuestiona el proyecto industrial desarrollado por la empresa ni la actividad ordinaria del grupo Forestalia, pero sí sitúa bajo examen judicial el proceso de concesión de la ayuda pública.

La comparecencia de Samper en el Senado tendrá lugar, salvo sorpresa mayúscula, que cualquiera ante la Justicia por el caso Forestalia que se instruye desde Teruel, ya que el magistrado Juan José Cortés ha suspendido la causa hasta el próximo 31 de marzo. Sin embargo, la participación en el interrogatorio de la Cámara Alta no será la primera que haya hecho Samper en las últimas semanas.

El dueño de Forestalia tuvo que acudir a los Juzgados de Teruel hace unos días por una causa contra la alcaldesa de Mosqueruela, por la contratación de una consultora para ayudar al consistorio en la gestión de los ingresos provenientes de las tasas de los parques eólicos. Samper compareció entonces ante el juez en calidad de testigo.

El PP anunció en enero que iba a convocar al presidente del grupo empresarial aragonés a la comisión de investigación del Senado para ahondar en "los chanchullos" relacionados con la expansión de Forestalia y su crecimiento en el sector de la energía renovable. La participación de Samper forma parte de la propuesta de ampliación del plan de trabajo de la comisión.