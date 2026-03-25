Jorge Azcón tilda de "incomprensible" que Aagesen siga manteniendo a la directora general de Evaluación Ambiental

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha tildado este miércoles de "incomprensible" que la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, siga manteniendo en su puesto a la directora general de Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque, a quien --según han publicado los medios de comunicación-- cinco funcionarios relacionan con el caso Forestalia.

Azcón ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación tras una rueda de prensa en el Edificio Pignatelli para presentar nuevas inversiones de Amazon, que Gómez Palenque "va a ser la primera" en ser citada por las Cortes de Aragón cuando se reanude, como se ha anunciado, la comisión parlamentaria de investigación sobre Forestalia.

"Que la directora general supiera que un subdirector general iba por las tardes a trabajar para beneficiar a una empresa y ella directamente lo sabía, como acreditan los testimonios de cinco funcionarios del Ministerio, hace que tenga que ser cesada de forma inminente", ha considerado el jefe del Ejecutivo autonómico en funciones.

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También ha opinado que la vicepresidenta de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ex titular del Miteco, debería dar "explicaciones" por este asunto, y también la Secretaría de Estado.