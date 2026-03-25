La violencia machista en Zaragoza golpea en 137 días a San José y Las Fuentes con dos asesinatos en solo 700 metros

En la calle Privilegio de la Unión (23) y en la calle del Cardenal Cisneros (5). En el barrio de San José y en el barrio de Las Fuentes. El 4 de noviembre de 2025 y el 21 de marzo de 2026. Son los dos últimos asesinatos machistas que en solo cuatro meses han conmocionado a la sociedad zaragozana, dos muertes, la de Eugenia y la de Silvia, que comparten ciertas similitudes en estos dos populosos barrios emplazados al este de la ciudad. Y no solo por la forma en la que su pareja y su expareja -respectivamente- intentaron librarse de la Justicia -Abel ingirió amoniaco y Javier Asensio se suicidó de un disparo-, sino también por la cercanía entre los escenarios de sendos crímenes. Porque ambos quedan separados por apenas 700 metros...

Es la distancia que existe entre el domicilio en el que Eugenia residía con Abel en la calle Privilegio de la Unión (23) y la peluquería que regentaba Silvia en la calle del Cardenal Cisneros (5) según las mediciones de Google Maps. Son 700 metros que conectan los dos últimos crímenes machistas que se han cometido en Zaragoza, un corto trayecto de apenas unos minutos andando tal y como sucediera también el año pasado con otros dos homicidios cometidos en solo 170 metros a las puertas de dos bares de Las Delicias, en el bar 'El Imperio' de la calle San Rafael y en el bar 'La Belle Vie' de la calle Mompeón Motos.

Dos crímenes en 137 días

Así que la tragedia se ha vuelto a concentrar ahora en unos pocos metros, en un tramo de 700 metros en el que la violencia machista ha golpeado de la forma más cruel posible a los barrios vecinos de San José y de Las Fuentes. Primero murió Eugenia, una mujer nicaragüense de 49 años a quien su pareja sentimental cosió a puñaladas en el despertar de la mañana del 4 de noviembre de 2025. Y pudo morir también su asesino de no haber sido por su rápido traslado al hospital una vez que había ingerido amoniaco en lo que fue un intento de suicidio.

Sí que lo consiguió el pasado sábado Javier Asensio Subsierra, quien se asestó un disparo en la cabeza después de descerrajar varios disparos a su expareja de nombre Silvia. A esta conocida peluquera de Las Fuentes le sorprendió al inicio de su jornada laboral, lo que llevó a la víctima a abandonar su negocio en busca de ayuda hasta que fue alcanzada por varios proyectiles a los pocos metros. Hacía solo 137 días que, a escasos 700 metros, Eugenia también había pedido auxilio en una situación de vida o muerte que acabó de la forma más trágica posible.