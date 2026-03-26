Agresión homófoba en Zaragoza: detenidos dos jóvenes por amenazar, hostigar y atacar a dos mujeres

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Zaragoza a un hombre y una mujer de 21 años de edad, como presuntos responsables de un delito de odio y amenazas graves, tras agredir y hostigar de forma continuada a dos mujeres por razón de su orientación sexual.

La investigación se inició tras la denuncia de las víctimas, quienes venían sufriendo "un acoso persistente basado en insultos, vejaciones y amenazas dirigidas a menoscabar su dignidad por su condición sexual", explica el cuerpo armado en una nota de prensa.

Con el paso de los días, la situación fue escalando, intensificándose las amenazas y la presión sobre las víctimas, llegando incluso a difundirse mensajes en redes sociales para localizar su vehículo, generando un clima de intimidación constante.

Los hechos culminaron el pasado 23 de marzo, cuando los agentes fueron comisionados a las inmediaciones de un centro escolar, donde varias personas estaban golpeando violentamente un vehículo en cuyo interior se encontraban las víctimas, profiriendo amenazas de muerte. Durante la intervención policial, uno de los detenidos esgrimió un arma blanca, con la que llegó a causar una lesión a una de las víctimas, mientras el resto participaba activamente en la agresión, golpeando el vehículo e intentando acceder a su interior.

Los detenidos, pasaron a disposición de la autoridad competente, el Tribunal de Instancia en funciones de guardia, quedando posteriormente en libertad con cargos.

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¿Qué es un delito de odio?

Un delito de odio es aquel que se comete contra una persona o grupo motivado por prejuicios o rechazo hacia alguna de sus características personales, como su orientación sexual, identidad de género, origen, religión o cualquier otra condición. En estos casos, no solo se ataca a la víctima de forma individual, sino que se vulnera su dignidad y se genera un impacto sobre todo el colectivo al que pertenece, por lo que este tipo de conductas tienen una especial gravedad y reproche penal.