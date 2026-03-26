Hallan muerto en Teruel al joven profesor desaparecido en Fraga
La Guardia Civil ha localizado este jueves, en torno a las 09.30 horas, en la Comarca turolense de las Cuencas Mineras, el cuerpo sin vida de Damaso Miguel V.S.B., el joven profesor zaragozano de 28 años desaparecido en la localidad oscense de Fraga, al que llevaban buscando desde primera hora de este miércoles, cuando se presentó la denuncia.
De inmediato, se estableció un dispositivo de búsqueda integrado por patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga, Unidad Aérea de Huesca, Policía Local de Fraga, helicóptero del 112 del Gobierno de Aragón, Protección Civil de la Comarca del Bajo Cinca, Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) y Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno autonómico, así como unos 50 voluntarios de la zona, que dio resultado negativo durante la jornada del miércoles y que se ha reanudado esta mañana.
Las investigaciones llevadas a cabo por los agentes de Fraga apuntaban a la posibilidad de que el joven se encontrase en la provincia de Teruel, donde finalmente han hallado su cadáver, del que se han hecho cargo los servicios funerarios, que lo han trasladado al Instituto de Medicina Legal de la capital turolense.
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