Josu Ternera pide garantías antes de que Francia le extradite a España por el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza

Josu Ternera quiere conocer las condiciones en las que viviría en España antes de que la Audiencia Nacional le juzgue por el atentado etarra contra la Casa Cuartel de Zaragoza, la vil masacre que perpetró la banda terrorista de ETA aquella madrugada del 11 de diciembre de 1987. Y también cuáles serían esas condiciones en el caso de que fuera condenado porque "su estado de salud no es brillante" según expusieron ayer sus abogados en la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París, donde reclamaron un complemento de información tras la última euroorden que el magistrado Santiago Pedraz cursó en el mes de diciembre por su responsabilidad como dirigiente de ETA entre 2002 y 2019.

En estos momentos, José Antonio Urrutikoetxea permanece en libertad en el País Vasco francés, en San Juan de Luz, a la espera de ser juzgado en París los días 9 y 10 de abril por su pertenencia a la organización terrorista cuando operó desde el país galo entre 2002 y 2005. Es una vista que se aplazó en el mes de octubre al alegar entonces problemas de hipertensión, lo que ha dilatado todavía más su extradición a España porque primero debe cumplir con sus obligaciones en el país vecino.

Funeral por la víctima del atentado contra la casa cuartel de la avenida Cataluña. / ÁNGEL DE CASTRO

Y es que la Justicia francesa ya había dado su visto bueno a otras dos euroórdenes dictadas contra Josu Ternera, la primera de ellas, por el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, y la segunda de ellas, por la financiación de ETA a través de las herriko tabernas. En el caso del atentado en tierras aragonesas se le considera el autor intelectual, lo que ha llevado a la Fiscalía a solicitar una condena de 2.354 años de cárcel.

En la vista celebrada ayer en París, la fiscal coincidió en la solicitud de este mismo complemento de información pero rechazó la inclusión de peticiones sobre las condiciones en las que tendría que estar en España. "Están pidiendo que soliciten a las autoridades españolas cuestiones que no vienen al caso", sostuvo la representante del ministerio fiscal, para quien los magistrados franceses no tienen que entrar a valorar la Justicia de otro país, sino que deben limitarse a las condiciones de ejecución ante una euroorden. El dictamen sobre el complemento de información se conocerá el 13 de mayo.