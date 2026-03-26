La Fiscalía de Ecuador pide que no se entregue al abogado de 'Pipo' Chavarría su declaración en Zaragoza
El ministerio público ecuatoriano expresa su "negativa" a facilitar la grabación del interrogatorio al que se sometió en la Ciudad de la Justicia
Hace justo un mes que la Ciudad de la Justicia de Zaragoza se blindó ante la llegada de uno de los mayores narcotraficantes de Ecuador: Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo. La declaración que prestó en los Juzgados zaragozanos tuvo su eco al otro lado del Charco, donde resonó con fuerza la acusación que el líder de 'Los Lobos' vertió contra su actual presidente, Daniel Noboa, a quien señaló por el asesinato de uno de los candidatos a la presidencia de su país en las elecciones de 2023, Fernando Villavicencio. Y es una prueba, la grabación de su propia declaración, que la Fiscalía ecuatoriana acaba de solicitar que no se entregue a su abogado.
Así consta en la respuesta del ministerio fiscal ecuatoriano a la solicitud formulada por el defensor del 'Pipo' después de que la Fiscalía Provincial de Zaragoza expusiera que solo iban a actuar de acuerdo a lo que "transmitan" las autoridades ecuatorianas. Por eso se requirió a la Fiscalía de Ecuador para que se pronunciarse sobre esta cuestión, lo que llevó a trasladar este respuesta en un oficio firmado el 13 de marzo. "Manifiesto expresamente mi negativa a atender la solicitud formulada, decisión que se adopta sin perjuicio de que las autoridades judiciales del Reino de España resuelvan lo que estimen pertinente, de conformidad con su ordenamiento jurídico nacional", recoge esta misma respuesta.
Tan solo un día antes, el 12 de marzo, el abogado del 'Pipo' interpuso un recurso contencioso administrativo contra la Fiscalía Provincial de Zaragoza por la denegación "sistemática" e "injustificada" del acceso a los materiales del expediente de esta Comisión Rogatoria, especialmente por la "grabación videográfica" que prestó en la sala de vistas número 7 del edificio Fueros de Aragón. Allí fue citado a las 11.30 horas del miércoles día 25 de febrero bajo un importante despliegue de Policía Nacional y de Guardia Civil.
Y lo hizo en Zaragoza porque en estos momentos permanece interno en la cárcel de Zuera, adonde llegó a finales del mes de noviembre de 2025 una vez que fue detenido en Málaga. Entre la costa malacitana y el lujo de Emiratos Árabes Unidos se escondía 'Pipo' después de que fingiera su muerte por covid en 2021. Pero en el aterrizaje de un vuelo desde Marruecos hasta Málaga se le pudo detener el 16 de noviembre. De esta forma llegó a tierras aragonesas mientras se resuelve también su extradición a su país de origen o a Estados Unidos.
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