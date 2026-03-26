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Emotivo recuerdo en el Parlamento Vasco de Silvia, la última víctima del machismo en Zaragoza

Bakartxo Tejeria, presidenta de la Cámara, ha leído una declaración en la que el Parlamento vasco muestra su apoyo a la familia de Silvia y condena cualquier forma de violencia sexista

Cartel a las puertas de la peluquería de Silvia.

Cartel a las puertas de la peluquería de Silvia. / PABLO IBÁÑEZ

El Periódico de Aragón

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ZARAGOZA

El Pleno del Parlamento Vasco ha guardado un minuto de silencio y ha aprobado una declaración institucional de condena por la muerte de Silvia, la irundarra asesinada a tiros presuntamente por su expareja el pasado sábado en Zaragoza.

A través de una declaración leída por la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, al inicio del pleno de este jueves, el Parlamento muestra su condena y expresa su rechazo por la muerte de Silvia, "víctima de otro presunto episodio de violencia contra las mujeres".

El Parlamento muestra su apoyo y condolencia a familiares y personas allegadas a la víctima y extiende su condena a "toda manifestación de violencia contra las mujeres o de discriminación sexual".

En este sentido, denuncia que la violencia sexista "es la expresión más grave de las desigualdades entre mujeres y hombres, derivadas de relaciones de poder y de sometimiento de las mujeres".

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A su vez, la Cámara invita a la ciudadanía a "adoptar compromisos personales y colectivos a favor de la igualdad de mujeres y hombres", e insta a las instituciones a desarrollar "planes integrales dotados de los recursos necesarios para lograr la definitiva desaparición" de la violencia machista.

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