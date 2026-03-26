Un muerto en un accidente de tráfico en Tauste

Una persona ha fallecido y tres han resultado heridas tras un choque frontal entre dos turismos en la carretera A127, en el kilómetro 21, en el término municipal de Tauste.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han recibido el aviso en torno a las 13.00 horas y hasta el lugar del accidente se han traslado efectivos de los parques provinciales de Tauste y Ejea de los Caballeros, que han realizado labores de excarcelación de las los ocupantes de los dos turismos.

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La persona que ha fallecido ocupaba uno de los vehículos y los otros tres heridos viajaban en el otro turismo afectado . Los heridos han sido trasladados a diferentes centros hospitalarios por ambulancia del 061 y helicóptero del 112. En el operativo también ha participado la Guardia Civil.