Una maestra de la guardería Waldorf Munay declara como "investigada" por abusos a menores en Zaragoza

Una de las dos maestras de la guardería Waldorf Munay ha declarado este jueves en calidad de "investigada" por las presuntas agresiones sexuales que a lo largo de las últimas semanas han venido denunciando una decena de niños. A esta mujer, K. O. S., le ha tomado declaración el titular de la Plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza en el marco de la investigación abierta contra este centro educativo desde el mes de agosto del año pasado. Por entonces se detuvo a su pareja, G. T., y en los meses siguientes se han ido practicando diversas diligencias que han llevado al juez instructor a citar como "investigada" a K. O. S.

Porque a las denuncias iniciales se han ido sumando otras tantas hasta el punto de que diez menores ya han prestado declaración en sede judicial, concretamente, en la sala Gesell, más conocida como sala amigable por tratarse de un espacio más cómodo que una sala de vistas al uso. Y por los episodios que han relatado estos mismos menores, el magistrado ha citado a declarar a las 11.15 horas de este jueves día 26 de marzo a K. O. S., quien ejercía como maestra entre los alumnos de 3 a 6 años.

Fase de instrucción

Son unos testimonios, los de los menores, que tendrán valor probatorio en el caso de un hipotético juicio al practicarse como prueba preconstituida. A lo largo de esa vista, por ejemplo, estas grabaciones se podrían reproducir ante el tribunal sentenciador, donde también podrían comparecer los especialistas de la Unidad de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Policía Judicial. Y es que en el mes de enero se desplazaron hasta la capital aragonesa para entrevistarse también con los menores sin descartarse que regresen al registrarse nuevas denuncias desde entonces.

En cualquier caso, este centro educativo ubicado en la calle Valle de Oza se encuentra cerrado desde principios del mes de noviembre, apenas dos meses después de que se detuviera a G. T. Ese mismo día, el 5 de septiembre de 2025, quedó en libertad provisional según acordó el titular de la Plaza número 8, que se inhibió de la causa en favor de la Plaza número 11 por encontrarse en funciones de guardia cuando se abrieron las diligencias.