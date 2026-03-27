Cáritas Zaragoza alerta sobre una nueva estafa que solicita donativos puerta a puerta en su nombre

Los amigos de lo ajeno siempre buscan nuevas fórmulas para aprovecharse de los demás. Y en ese mapa del engaño, las personas mayores suelen convertirse en el objetivo principal de los delincuentes, al tratarse de un perfil especialmente expuesto a estrategias basadas en la confianza, la insistencia y la apariencia de normalidad. Zaragoza no se libra de las novedosas técnicas empleadas por los ladrones para intentar ganarse la confianza de la gente y llevarse dinero con historias falsas, identidades inventadas y supuestas causas solidarias.

Desde hace tiempo, la Policía Nacional viene advirtiendo a familias, mayores y colectivos vulnerables de la importancia de no abrir ni el portal ni la puerta de casa a desconocidos. Pero los delincuentes conocen bien los movimientos cotidianos de una comunidad de vecinos y aprovechan cualquier descuido para colarse en el edificio. Lo hacen entrando detrás del cartero, de un repartidor o de cualquier vecino, y una vez dentro comienzan a llamar piso por piso hasta que alguien responde.

Una persona llamando al timbre / PIXABAY

A partir de ahí, el método suele repetirse: una historia bien preparada, un tono convincente y una petición que busca tocar la parte más sensible de la víctima. En muchos casos, los estafadores se hacen pasar por asociaciones sin ánimo de lucro, por supuestos voluntarios o por personas que solicitan ayuda para una causa urgente. Otras veces piden directamente dinero en efectivo, tratando de provocar una reacción inmediata, sin dar margen a comprobar si lo que cuentan es verdad.

"Solicitando donativos"

En las últimas horas, Cáritas Diocesana de Zaragoza ha alertado precisamente de uno de estos intentos de engaño. "Se ha tenido conocimiento de que varias personas están visitando domicilios particulares solicitando donativos en nombre de Cáritas", explican desde la organización. Según fuentes de la entidad, una persona avisó de que dos mujeres estaban circulando por su comunidad de vecinos pidiendo dinero para la organización, una práctica completamente ajena a la actividad oficial de Cáritas.

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Una práctica muy habitual / PIXABAY

La entidad ha querido ser contundente para evitar confusiones y posibles fraudes. "Ante esta situación, se informa que Cáritas no realiza recogidas de dinero en efectivo puerta a puerta, ni autoriza a terceros a hacerlo en su nombre. Por lo tanto, se trata de una actuación fraudulenta ajena a nuestra entidad. Recordamos que las colaboraciones con Cáritas se realizan exclusivamente a través de nuestros canales oficiales. Agradecemos su colaboración y difusión de este aviso para evitar posibles engaños", concluye la información compartida en redes sociales.