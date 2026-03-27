Condenado a dos años de cárcel por agredir sexualmente a su compañera de piso en Zaragoza

Un vecino de Zaragoza aceptó ayer una condena de dos años de cárcel al reconocer que agredió sexualmente a una compañera de piso, a quien penetró vaginalmente mientras ella dormía hasta que despertó y acudió rápidamente a la comisaría de Delicias para denunciar lo que acababa de suceder en la madrugada del 16 de octubre de 2022. Así lo reconoció este varón de unos 30 años de edad en el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde se acordó la suspensión de la condena tras reducirse la pena que afrontaba inicialmente por el pago de los 6.000 euros de indemnización. Por eso se le aplicó la atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Estos fueron los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo del abogado Cristian Anghel y la defensa ejercida por el abogado Alejandro Sarasa, y que también recoge otras medidas accesorias como una orden de alejamiento de 200 metros durante 9 años, libertad vigilada durante 6 años y la prohibición para ejercer cualquier actividad que conlleve un contacto directo con menores durante 6 años. En cualquier caso no ingresará en prisión a cambio de que no delinca en los tres próximos años y cumpla con las medidas accesorias.

En Las Delicias

Así lo dictaminó el tribunal adscrito a la Sección Tercera, presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero, una vez que el acusado mostró su conformidad al escrito de acusación que había formulado la Fiscalía. En este mismo documento se hace constar que ambos residían en un piso del barrio de Las Delicias, adonde llegó la víctima aquella madrugada y, tras entablar "una breve conversación" con él, marchó a dormir a su habitación, "quedándose totalmente dormida".

"Le quitó el pantalón del pijama y se colocó encima de ella, penetrándola vaginalmente de manera completa sin preservativo, instante en el que (ella) despertó y le recriminó al acusado lo que estaba haciendo, diciéndole: '¡qué haces!', levantándose de forma inmediata de la cama (...) tras lo cual se vistió y acudió inmeditamente a la comisaría de Delicias a interponer una denuncia", se desprende del escrito de acusación del ministerio público. Inicialmente, afrontaba una condena de ocho años de prisión.