Hallan muerta a la joven de 18 años desaparecida en Zaragoza

La Policía ha encontrado muerta a la joven de 18 que permanecía desaparecida desde el miércoles en Zaragoza. El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CDNES) difundió una alerta urgente por la desaparición de Daniela Joselin M. C., cuyo rastro se ha perdido esta semana en la capital aragonesa. No hay signos de violencia.

Según la información publicada en su red social X, la joven mide aproximadamente 1.70 metros, tiene los ojos de color marrón y el pelo negro. No se han podido concretar más detalles sobre su constitución física ni otras características distintivas. En la imagen difundida por las autoridades, aparece con el cabello corto y oscuro, y rasgos juveniles

Uno de los aspectos que más preocupaba a los investigadores es que Daniela necesitaba medicación, lo que aumentó la urgencia de su localización. Desde el CNDES se insistió en la importancia de la colaboración ciudadana para dar con su paradero lo antes posible.

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La alerta fue compartida en redes sociales con el objetivo de ampliar su difusión. Las autoridades pidieron a cualquier persona que pueda tener información relevante que se ponga en contacto de inmediato con los servicios de emergencia. Para ello, se habilitó tanto el formulario oficial de comunicación de pistas como el teléfono de emergencias de la Policía Nacional, el 091.