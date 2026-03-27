Los dos detenidos por una agresión homófoba en Zaragoza son el hermano y la cuñada de la víctima

Su hermano y su cuñada. Son las dos personas que en las últimas semanas han venido acosando a una mujer por su orientación sexual hasta el punto de que este lunes la emprendieron contra ella y su pareja (también mujer) a las puertas de un centro escolar en Zaragoza. Allí, precisamente, se les pudo ver aporreando un vehículo que ocupaban las dos víctimas e incluso llegaron a herir a una de las dos mujeres con una navaja. Por eso mismo tuvo que intervenir la Policía para detener a dos jóvenes de 21 años, ambos de etnia gitana, quienes resultaron ser el hermano y la cuñada de la víctima según ha podido saber ahora este diario.

Es un delito de odio y otro de amenazas graves por el que ambos quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial en los días siguientes. En su investigación trabajaba desde hace días la Policía después de la denuncia interpuesta por las dos víctimas, quienes hablaron de insultos, vejaciones y amenazas "dirigidas a menoscabar su dignidad por su condición sexual" según informaron fuentes oficiales de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

"Un clima de intimidación"

Fue una situación que se intensificó en los días siguientes al difundirse mensajes a través de las redes sociales para localizar su vehículo, "generando un clima de intimidación constante". Y lo consiguieron este mismo lunes a las puertas de un centro educativo, adonde se desplazaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana tras recibirse una llamada en la sala del 091. A su llegada pudieron comprobar los agentes cómo estaban golpeando el vehículo que ocupaban las dos víctimas, quienes no dejaron de recibir amenazas de muerte.

Desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón se recomienda denunciar los hechos lo antes posible, llamar al 091 ante cualquier situación de riesgo, no responder a provocaciones, conservar pruebas como audios y vídeos e informar a los agentes de cualquier amenaza o episodio previo relacionado. En este sentido se quiso recordar que este tipo de delito no solo ataca a la víctima de forma individual, sino que también genera "un impacto" al colectivo al que pertenece.