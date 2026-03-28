Dos encapuchados atracan con machetes un supermercado en Zaragoza

Las trabajadoras de un supermercado 'Alcampo' del barrio zaragozano del Arrabal se llevaron este jueves un buen susto a la hora del cierre del establecimiento, sobre las 21.30 horas del 26 de marzo. Y es que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, dos jóvenes ladrones armados con machetes accedieron al local y se llevaron la recaudación de las cajas registradoras. Fue un robo rápido en el que apenas necesitaron unos pocos minutos para amedrentar a las empleadas y cargar entonces con su botín. En estos momentos no hay detenidos y la Policía investiga lo sucedido.

Hasta el lugar de los hechos, en la calle Mosén Domingo Agudo (21), se desplazaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuyos efectivos peinaron la zona en búsqueda de los ladrones sin que pudieran dar entonces con su paradero. En cualquier caso se pudo recabar información a la hora de entrevistarse con las trabajadoras del supermercado, quienes detallaron cómo tuvieron lugar los hechos. De esta forma se pudo conocer también que el local cuenta con cámaras de videovigilancia, unos archivos que se pondrán a disposición de los investigadores para esclarecer el violento asalto a este comercio.

La investigación

Son unas pesquisas de las que se ha hecho cargo el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Arrabal al tratarse de las dependencias a las que pertenece la calle Mosén Domingo Agudo, próxima al Parque del Tío Jorge. Se trata de un delito de robo con violencia que hasta hace dos años investigaba un grupo policial especializado en este tipo delictivo, pero en la Jefatura Superior de Policía de Aragón se decidió prescindir de esta unidad y derivar las investigaciones a las comisarías de distrito.

También esta semana, pero en pleno centro de la ciudad, un comercio del paseo Independencia fue víctima de un robo con fuerza después de que dos ladrones fracturaran su cristalera y se llevaran diversos productos de cosmética. Pero no pudieron ir muy lejos y una patrulla policial pudo interceptarles en las inmediaciones. De esta forma se pudo detener a un varón rumano y a otro colombiano y se pudo recuperar la mercancía sustraída.