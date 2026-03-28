El juez deja en libertad a los dos detenidos por robar en una tienda del paseo Independencia

Los dos ladrones detenidos por robar este miércoles en una tienda del paseo Independencia quedaron ayer en libertad. Así lo acordó el titular de la Plaza número 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, el magistrado Rafael Lasala, después de que estos dos varones durmieran dos noches en los calabozos, la del miércoles y la del jueves, hasta que ayer pasaron a disposición judicial. Lo hicieron por un delito de robo con fuerza en las cosas, el cual cometieron la madrugada del 26 de marzo cuando accedieron a la tienda 'Miko Milano' tras fracturar su cristal.

Pero la Policía detuvo en las inmediaciones a estos dos individuos como consecuencia del aviso que se recibió en la sala del 091 por parte de la central de alarmas del establecimiento. De esta forma se pudo comprobar que en el interior del local campaban a sus anchas dos ladrones, un varón rumano y otro colombiano, a quienes se detuvo en las inmediaciones del comercio. Porque hasta allí se trasladaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuyos efectivos peinaron la zona y pudieron identificar a estos dos varones.

También se pudo recuperar la mercancía sustraída de esta tienda de cosmética, lo que llevó a los agentes a detener a ambos por un delito de robo con fuerza en las cosas. Desde allí fueron trasladados hasta los calabozos de la comisaría de Actur-Rey Fernando mientras los miembros del Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Centro han trabajado desde entonces en instruir el atestado, el cual remitieron ayer al Juzgado de Guardia.