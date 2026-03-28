Otra 'intentona' para encontrar a Pablo Cebolla: "Seguimos buscando, no paramos"

Unos 40 voluntarios han vuelto a participar este sábado en una nueva jornada de búsqueda de Pablo Cebolla, el joven vecino de Alhama de Aragón a quien se busca desde hace un mes en el río Ebro. En esta ocasión se ha peinado la zona de Los Galachos, desde La Alfranca hasta La Cartuja, una vez que el caudal ha disminuido lo suficiente como para patear el terreno. Lo han hecho durante cinco horas "sin descanso" con la esperanza de que, después de Semana Santa, se pueda realizar una batida con lanchas como se había previsto hace unas semanas.

Han respondido todos ellos a la movilización convocada a través de los grupos de WhatsApp, lo que ha llevado a contar con la participación de familiares y amigos del joven Cebolla. En el transcurso de la jornada de este sábado han llegado a encontrar un coche enterrado bajo la maleza e incluso una vaca, lo que demuestra la fuerza con la que bajaron las aguas del río Ebro hace unos días. Por eso mismo han tenido que esperar a este sábado día 28 de marzo para reanudar la búsqueda una vez que el nivel del caudal ha disminuido lo suficiente.

Algunos de los voluntarios que este sábado han participado en la búsqueda de Pablo Cebolla. / SERVICIO ESPECIAL

Ha sido un operativo que ha estado coordinado por un familiar del joven Cebolla por estar familiarizado con el terreno. En esta ocasión se ha querido acotar la zona a peinar, donde los voluntarios han trabajado equipados con botas de agua, cuerdas y trajes impermeables sin que se hayan coordinado con otras unidades policiales. El viernes pasado, de hecho, se retiró la Unidad Militar de Emergencias (UME) de estas labores, que dirige el Grupo de Desaparecidos desde la interposición de la denuncia el 13 de febrero.

"Nosotros seguimos buscando, no paramos. Cada día nos llama gente con que siguen buscando a Pablo (...) Después de Semana Santa, si el caudal sigue como ahora, tenemos pendiente realizar la batida con lanchas por todo el río con los pescadores y voluntarios que se habían apuntado en su momento", ha señalado la hermana de Pablo Cebolla.