Varios taxistas de Zaragoza denuncian a una pasajera por rajar los asientos de sus coches

Aviso a navegantes. Varios taxistas han detectado en Zaragoza un patrón que explica los desperfectos ocasionados en los asientos de sus vehículos, los cuales han sido rajados en el transcurso de un mismo trayecto. Porque coincide en todos ellos que han desplazado a la misma pasajera desde la Clínica Quirón de La Floresta hasta Vía Hispanidad. Y el importe de los daños no es una cuestión baladí porque ronda los 2.000 euros. Por eso han interpuesto una denuncia conjunta en el Juzgado al considerar que existe "una conexión" entre los cinco episodios denunciados a partir del mes de diciembre de 2025.

Son cuatro taxistas que han visto dañados los asientos traseros de sus vehículos con cortes y rajas en su tapizado, lo que constituye "una conducta reiterada", según la denuncia que ha interpuesto el abogado Marco Antonio Navarro en representación de la Asociación Provincial de Autotaxi de Zaragoza. En esta misma denuncia se detallan los cinco episodios que se atribuyen a la misma pasajera, lo que les ha llevado a aportar las facturas y los tickets de los servicios de taxi prestados los días 10, 15 y 22 de diciembre de 2025 y los días 19 y 28 de enero de 2026.

Uno de los asientos rajados a un taxista que ha denunciado a una pasajera en Zaragoza. / EL PERIÓDICO

De igual modo también se han aportado las facturas de las reparaciones, las cuales oscilan entre los 150 y los casi 700 euros en el peor de los casos al requerir una reparación "más completa" del tapizado. En cualquier caso se hace constar que los daños son profundos al alcanzar la espuma del interior del asiento, lo que ha llevado a estos cuatro taxistas a sufrir un perjuicio económico, en el caso de unos perjudicados por partida doble al montar en dos ocasiones a esta pasajera en su turismo.

Un delito de daños

Es un delito de daños que dos de los cuatro perjudicados ya denunciaron en dependencias policiales, aunque ahora han aunado sus esfuerzos al existir "elementos coincidentes" a la hora de establecer una conexión con esta misma pasajera. Por eso se enumera el mismo recorrido, el que empieza en la Clínica Quirón de La Floresta y finaliza en Vía Hispanidad, la franja horaria en la que se desarrollan los servicios y la identidad de la pasajera.

"Resulta significativo que en todos los servicios mencionados concurren circunstancias coincidentes en cuanto al trayecto y perfil de la clienta, extremo que se desprende de los correspondientes tickets donde constan fecha, hora y recorrido efectuado", expone la denuncia remitida al Juzgado a la espera de que sea admitida a trámite. Por eso se ha solicitado también la declaración de la denunciada y de los denunciantes y un requerimiento a la Cooperativa de Taxis para que aporte el registro de llamadas o las solicitudes de servicios efectuadas por la denunciada.