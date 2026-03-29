¿A quién reclama la familia de una víctima cuando el asesino se suicida?
El asesinato de Silvia a manos de su expareja abre un limbo legal para que sus herederos puedan reclamar una indemnización a los herederos del autor del crimen machista
El asesinato de Silvia no va a tener ningún reproche penal por el posterior suicidio del autor del crimen, quien en el pasado fue la pareja sentimental de esta querida peluquera de Las Fuentes. Por eso no existe ninguna posibilidad de que en estos hechos se impute y atribuya una responsabilidad penal, la cual quedó extinguida de inmediato con la muerte de este varón de nombre Javier Asensio Subsierra. De esta forma el asunto no se va a ventilar en un juicio ni en una sentencia que establezca una resolución condenatoria con pena de prisión y una indemnización a los familiares de Silvia. Pero sí que existe la posibilidad de que los herederos de la víctima reclamen esa misma indemnización según apuntan diversas fuentes de la magistratura consultadas por este diario.
Es una responsabilidad civil que se puede reclamar a los herederos del autor del crimen aunque, para que este trámite sea posible, estos mismos herederos deben aceptar la herencia del suicida. Por lo tanto se debe resolver primero esa herencia con la dificultad añadida de que en la mayoría de ocasiones no existe testamento, lo que dilata todavía más el procedimiento judicial. Y en este proceso ante notario o en el Juzgado se tiene que informar a los herederos de que van a adquirir tanto los bienes como las deudas actuales, pero también potenciales, como esa indemnización con la que resarcir los daños morales de los herederos del difunto en cuestión.
En el caso de que exista una aceptación de herencia, los herederos de la víctima ya pueden reclamar la indemnización a través de la interposición de una demanda por daños y perjuicios, la cual se tramitará en la jurisdicción civil en el Juzgado de Primera Instancia al que se haga llegar esta reclamación. Y la dinámica es la misma que en otras demandas, aunque este tipo de reclamación no se resulte habitual en los juzgados porque en muchas ocasiones prescribe el plazo y en otras tantas no hay ningún bien que heredar.
En cualquier caso también puede darse la circunstancia de que los herederos del autor del asesinato no acepten la herencia, lo que llevaría esos bienes y esas deudas hasta las arcas del Gobierno de Aragón. Y al Ejecutivo autonómico también se le podría reclamar por la vía contencioso administrativa. El punto de partida, por lo tanto, es que exista una herencia para interponer la correspondiente demanda en la jursdicción civil o contencioso administrativa. Al mismo tiempo, en la jurisdicción penal, se dicta un archivo y sobreseimiento libre de la causa por parte del juez instructor. Eso sí, el Grupo de Homicidios instruye el atestado como lo hace con cualquier otro asesinato a la hora de esclarecer lo sucedido.
Pide ayuda
El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900 20 20 10. Todos los recursos contra la violencia de género.
Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062).
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