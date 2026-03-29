La Guardia Civil rescata a seis personas en el Pirineo aragonés: una de ellas ha caído por una ladera helada en Torla

La Guardia Civil ha rescatado entre el lunes y el sábado a seis personas que realizaban actividades de montaña en distintos puntos de la provincia de Huesca.

El instituto armado ha informado este domingo de los seis rescates que ha realizado hasta el sábado, el primero, el lunes, tras recibir un aviso a las 7.30 horas que comunicaba que dos montañeros, vecinos de Tarragona de 54 y 49 años, se encontraban agotados en la zona del Pico Forato, en Panticosa. Por ello, la Guardia Civil activó el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Panticosa, la unidad aérea de Huesca y el médico del 061 y, tras sobrevolar la zona y localizar a los alpinistas, estos fueron evacuados y trasladados en la aeronave a Panticosa, donde continuaron por sus propios medios.

El miércoles, a las 16.00 horas, se recibió aviso de que una esquiadora estadounidense de 32 años, tras caerse, había sufrido un esguince de rodilla en las inmediaciones del Refugio Cap de Llauset, en Montanuy. Se activó GREIM de Benasque, la unidad aérea de Huesca y el médico del 061 y, tras sobrevolar la zona y localizar a la esquiadora, fue evacuada y trasladada en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque, municipio del que partió en ambulancia al hospital de Barbastro.

Ya el sábado, a las 12.15 horas, la Guardia Civil fue avisada de que un montañero madrileño de 54 años había sufrido una fractura de tibia y peroné en la zona del Puerto de Bujaruelo, en Torla, tras caer y deslizarse por una ladera helada. En este caso se activó GREIM de Boltaña, la unidad aérea de Huesca y el médico del 061 y, tras sobrevolar la zona y localizar al montañero, este fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Boltaña, desde donde fue llevado en ambulancia al hospital de Barbastro.

Noticias relacionadas

Ese mismo día, a las 16.15 horas, se recibió un aviso que informaba que dos barranquistas vecinos de Manises (Valencia) de 47 y 48 años se habían extraviado en Abrigos de Quizans, en el término municipal de Alquézar. Por ello, se activó GREIM de Huesca, que se trasladó al lugar en vehículo oficial y, después a pie. Tras localizar a los barranquistas, estos fueron acompañados hasta su vehículo particular, al final del barranco