Las "puertas giratorias" de Forestalia se abrieron para exaltos cargos de PAR, PSOE, CHA, CiU y PP

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil ha reunido centenares de folios sobre el caso Forestalia en una investigación que pone el foco en el papel de la empresa y de la Administración pública durante el auge de las energías renovables en Aragón. Las diligencias apuntan a la posible comisión de varios delitos que habrían favorecido el crecimiento de la compañía. Entre los numerosos informes figura un análisis de la operativa en el que los investigadores sitúan a Fernando Samper, presidente y fundador del grupo, como “líder” de la trama, “principal beneficiario” de los proyectos e impulsor de las “puertas giratorias”, mediante la incorporación de antiguos cargos políticos a la órbita de su corporación, ya fuera mediante su contratación directa o a través de funciones de asesoría y consultoría externa. En esos polémicos movimientos aparecen exdirigentes del PAR, PSOE, CHA, CiU y PP.

El Partido Aragonés (PAR), recién desaparecido de las Cortes autonómicas, es la formación política más señalada por la relación de antiguos cargos con Forestalia. La UCOMA lo detecta a través de dos perfiles diferenciados. Por un lado, los de Alfredo Boné, Ana Cristina Fraile y Luis Marruedo, a través de su consultora Athmos Sostenibilidad y la posterior relación con la firma de Fernando Samper, y por otro el de Carlos Ontañón, definido como de "especial relevancia" para la trama que se investiga.

Boné fue consejero de Medio Ambiente en el gobierno de coalición PSOE-PAR que presidía el socialista Marcelino Iglesias y contó con Marruedo como viceconsejero y Fraile como jefa de gabinete. Al finalizar su trabajo en la política, montaron una consultora especializada en energías renovables, Athmos Sostenibilidad. La relación con Forestalia era importante, ya que era el principal cliente de Athmos hasta su venta a la empresa fundada por Samper.

La UCOMA tiene subrayada esta transacción mercantil, que se cerró por cuatro millones de euros. Según la documentación analizada por la Guardia Civil, esa cifra es 443.531 euros superior a la pactada por las partes implicadas. Posteriormente, Boné siguió colaborando con Forestalia como asesor hasta que se desligó en 2019. Un contrato entre Forestalia y Fraile fue encontrado en el registro de la casa de Samper, mientras que Marruedo está situado en lo alto del escalafón de la firma energética.

El caso de Carlos Ontañón también es destacado por la Guardia Civil en la investigación. Quien fuera primer director del Inaga, el organismo aragonés más señalado por las pesquisas de la UCOMA, es destacado como figura de "especial relevancia" para el funcionamiento de la operativa presuntamente delictiva que se estudia. Estuvo al frente del instituto ambiental entre 2003 y 2012. En la actualidad es director de Transición y Medio Ambiente de Forestalia y figura como apoderado en más de 50 empresas del entramado societario de la energética.

Sin aparecer en la investigación

El único cargo del PSOE que entra en esta lista es el de Julio Tejedor. Persona de máxima confianza del expresidente aragonés Javier Lambán, para el que trabajó como secretario general técnico de la Presidencia entre 2015 y 2021, figura ahora como asesor de la empresa de Fernando Samper, en el apartado jurídico. También profesor en la Universidad de Zaragoza, el exalto cargo socialista fue director de la cátedra Forestalia en el campus universitario. La universidad la disolvió hace un par de meses por "falta de actividad y financiación" desde su creación, en el verano de 2024.

Chunta Aragonesista (CHA) cuenta con dos nombres asociados al gigante aragonés de las renovables. En primer lugar, José Gascón, que dejó la política institucional y orgánica en 2019. En su trayectoria destacan responsabilidades como director general de Movilidad en el primer Gobierno autonómico de Javier Lambán (PSOE), y funciones de asesor de su partido en las Cortes y de Urbanismo en el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando los aragonesistas contaban con representación municipal. Ahora se desempeña como responsable de proyectos de renovables.

El otro miembro de CHA es Daniel Lostao, que fue jefe de gabinete en la consejería de Vertebración del Territorio, que contaba con José Luis Soro como cabeza del departamento. Lostao, que recibió la compatibilidad, es director de Relaciones Externas y Gestión Comunitaria en Forestalia.

El fichaje de políticos catalanes

La influencia en la política por parte de Forestalia no se limita a Aragón. Dos exconsejeros de la extinta CiU se unieron a la empresa de Fernando Samper, como asesores. Josep Grau y Felip Puig engordaron una lista que cuenta con otros dos nombres ligados a la política catalana. Se trata de dos especialistas del ámbito energético, como Mercé Rius, directora del Instituto Catalán de la Energía entre 2014 y 2016, y Pere Palacín, antiguo director general de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la Generalitat.

Otro caso llamativo del salto de la política al perímetro empresarial de Forestalia es el del exministro y exlíder PP de Canarias José Manuel Soria. El que fuera titular de Industria y Energía en el primer Gobierno del popular Mariano Rajoy, colabora con la compañía aragonesa desde 2018.

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La historia política de Soria también está ligada a la energía, ya que fue el principal responsable, en el verano de 2013, de la reforma del sistema eléctrico que buscó poner fin al déficit en la tarifa. Fue impulsor, poco antes de dejar el Ejecutivo en 2016, de las subastas de potencia renovable con las que Forestalia irrumpió en el mercado. Fue el principal adjudicatario, con casi 1.500 megavatios -el 40% del total-, gracias a su apuesta por concurrir sin primas públicas, un resultado que sorprendió al sector y alteró el tradicional dominio de las grandes eléctricas.