Una casa cueva de Épila albergaba 136 plantas de marihuana: el fuerte olor alertó a la Guardia Civil

La Guardia Civil ha localizado una plantación indoor de marihuana en una casa cueva de la localidad zaragozana de Épila, tras detectar indicios de actividad en el interior del inmueble durante una inspección de seguridad ciudadana.

La intervención se llevó a cabo el pasado día 24 cuando los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana procedente de una cueva con la puerta entreabierta y signos de haber sido forzada, lo que motivó una comprobación para descartar la comisión de algún ilícito.

Al acercarse, observaron luz en el interior y escucharon un zumbido constante de maquinaria.

Una vez identificados como Guardia Civil, los agentes accedieron al inmueble y descubrieron en una primera estancia una plantación, por lo que aseguraron el lugar y solicitaron el correspondiente mandamiento judicial para realizar el registro.

Tras las gestiones realizadas, ese mismo día se llevó a cabo la entrada en la casa cueva, que carecía de titularidad conocida.

En su interior se hallaron 136 plantas de marihuana en distintos estados de crecimiento, así como sistemas de aireación e iluminación y un complejo cuadro eléctrico con varios contadores destinados a suministrar luz y calor según las necesidades del cultivo.

La actuación policial permitió desmantelar la plantación y retirar todo el material empleado para su mantenimiento.

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La Guardia Civil informa en una nota de prensa de que la intervención se enmarca en las labores de prevención y control que se desarrollan en la zona para detectar actividades ilícitas relacionadas con el cultivo de sustancias estupefacientes.