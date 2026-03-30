Dos condenados por tirarle un diente a otro en una pelea en Zaragoza

Una pelea en el centro de Zaragoza le ha resultado cara a dos agresores, M. D. R. y J. A. G., a pesar de ambos han logrado evitar la pena de prisión. Y es que ambos se van a tener que rascar de lo lindo el bolsillo para satisfacer las multas e indemnizaciones que un juez les acaba de imponer por tirarle un diente a la víctima en el transcurso de esta trifulca, que tuvo lugar en la madrugada del 25 de mayo de 2024 a las puertas de un bar del Casco. Tanto es así que el importe asciende a 12.600 euros, tal y como aceptaron M. D. R. y J. A. G. en el juicio celebrado el pasado jueves en el Juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza.

Porque los dos acusados, de nacionalidad española y marroquí, reconocieron los hechos y aceptaron el acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular y las abogadas defensoras, la letradas Candela Garriés y Celia Gil Lagunas. Cada uno de ellos aceptó el pago de una multa de 900 euros a razón de cinco euros al día durante seis meses a pesar de que inicialmente afrontaban una pena de tres años de cárcel por un delito de lesiones. Y fue posible al depositar 3.000 euros en las arcas del Juzgado, lo que llevó a reconocerles la atenuante de reparación del daño.

Un tercer condenado

Por eso la indemnización se mantuvo intacta a la espera de conocer cuál es el importe que resta por satisfacer en favor de la víctima. Y es que junto a M. D. R. y J. A. G. fue condenado en el mes de diciembre de 2024 un menor de edad, de nacionalidad rumana, quien reconoció los hechos en el Juzgado de Menores número 2 de Zaragoza a la hora de aceptar ocho meses de libertad vigilada.

"El perjudicado se encontraba con unos amigos en el interior del bar Momoa comenzando una discusión entre uno de sus amigos y otro joven, saliendo todos ellos a la calle con intención de continuar la pelea. Ya en el exterior del local, donde intentaba calmar y mediar en el conflicto, fue agredido con puñetazos y patadas en la boca", recoge el escrito de acusación formulado por la Fiscalía, un documento en el que se hace constar que la víctima sufrió la avulsión de una pieza dental. Por estos hechos se vieron obligadas a actuar varias patrullas de la Policía Local cuyos agentes también fueron citados a la vista señalada a las 10.00 horas.