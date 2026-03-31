A prisión por prender fuego al garaje de su padrastro en Zaragoza

Un hombre de 35 años duerme desde hace unos días en la cárcel de Zuera por, supuestamente, prender fuego el coche de su padrastro en un garaje comunitario del barrio de Las Fuentes. Y sea cual sea el motivo que llevó a A. M. C. a emprenderla contra su padrastro, lo cierto es que todo un vecindario se vio en peligro debido a la rápida propagación de las llamas hasta el punto de que otros 13 vehículos resultaron afectados, además de los cuantiosos daños ocasionados en los techos y en las bajantes del garaje. Por un delito de incendio le detuvo el Grupo de Homicidios según ha podido saber ahora este diario.

Es una investigación que apuntalaron los investigadores gracias a las cámaras de videovigilancia, las cuales permitieron identificar a este varón de nacionalidad española. De esta forma pudieron comprobar que se trataba del autor material del incendio que tuvo lugar el 9 de febrero en este aparcamiento subterráneo, que da servicio a los vecinos de una manzana que comprende las calles Monasterio de Samos, Matadero y Miguel Servet.

Daños en los coches

En total resultaron afectados 14 vehículos, de los cuales, dos quedaron totalmente calcinados, otros dos quedaron parcialmente calcinados y diez presentaban daños. Entre ellos, de hecho, se encontraba el turismo del padrastro del detenido, lo que llevó a los investigadores a encauzar sus averiguaciones hacia A. M. C. hasta que las imágenes certificaron que este varón de 35 años era el causante del incendio.

Solo una semana después, el día 17 de febrero, le detuvo al Grupo de Homicidios y al día siguiente pasó a disposición judicial en la Plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, cuyo titular, el magistrado José Luis Martínez, decretó su ingreso en prisión. Son unas pesquisas que dirige la Plaza número 10, donde se siguen recopilando denuncias de los afectados mientras los abogados de las compañías de seguros se están personando en la causa para reclamar los daños ocasionados.

Tanto o más aparatoso que este incendio fue otro que tuvo lugar en el mes de noviembre de 2025 en un garaje subterráneo de la avenida Césareo Alierta. En aquella ocasión también se hizo cargo de la investigación el Grupo de Homicidios sin que por el momento haya trascendido detención alguna. Es un incendio que se inició en la plana -2 del aparcamiento.