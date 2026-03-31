Cae una banda que robaba en joyerías de Zaragoza y de otras provincias mediante el 'descuido'

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado jueves 26 de marzo en la localidad de Torrevieja (Alicante) a tres personas como presuntos responsables de varios delitos de hurto cometidos en joyerías, en el marco de la denominada Operación IOCUS. Los arrestados formaban parte de un grupo criminal itinerante especializado en la sustracción de joyas mediante el conocido método del “descuido”.

La investigación se inició el pasado mes de agosto al detectarse la presencia de este grupo en la capital aragonesa. A raíz de las gestiones practicadas, los agentes lograron identificar a los presuntos autores y vincularlos con diversos hechos delictivos cometidos en diferentes puntos del territorio nacional.

El modus operandi consistía en acceder a establecimientos, principalmente joyerías, donde solicitaban a los empleados que les mostrasen diferentes piezas. Para generar confianza, exhibían de forma ostentosa un fajo de billetes, simulando una alta capacidad económica. Aprovechando momentos de distracción de los trabajadores, sustraían con gran habilidad el mayor número posible de joyas, abandonando el lugar rápidamente para evitar ser descubiertos.

Los investigados actuaban de forma organizada y coordinada, con reparto de funciones entre los distintos miembros del grupo. Su carácter itinerante les permitía desplazarse por diversas provincias —como Zaragoza, Vizcaya, Málaga, Toledo o Alicante— donde cometían los ilícitos, acumulando hasta el momento un total de ocho hechos esclarecidos, con un beneficio superior a los 50.000 euros.

Una vez identificados, se estableció un dispositivo policial que culminó con su localización y detención en la localidad alicantina de Torrevieja. Asimismo, se logró identificar a otros miembros de la organización criminal que colaboraban en la actividad delictiva.

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Los detenidos, que presentan una elevada reincidencia, pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de ocho delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal, quedando en libertad con cargos tras ser oídos en declaración. La Policía Nacional continúa trabajando para el total esclarecimiento de los hechos y no descarta nuevas detenciones.