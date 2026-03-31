La "hipótesis" del productor de cine que agredió sexualmente a Jedet: "Alguna suerte de contacto desprovisto de intencionalidad sexual"

El productor de cine Javier Pérez Santana no recuerda qué pasó en los Premios Feroz 2023, pero su abogada plantea "una hipótesis alternativa" a los hechos que recoge la sentencia que le condena por agresión sexual a la actriz Carmen Jedet. Es una conjetura que parte de que Pérez Santana no tocó intencionadamente los pechos ni el culo de la actriz "sin perjuicio" de un contacto "fortuito" y "desprovisto de cualquier intencionalidad sexual" debido a su elevada ingesta de alcohol. De esta forma ha fundado su hipótesis en tres pilares, en el vestido de Jedet, en el estado de intoxicación "semiplena" del productor y en su condición sexual, a la hora de concluir que su cliente se vio afectado por una fuerte intoxicación etílica para efectuar algún tocamiento sin "ningún deseo sexual" por su condición de homosexual.

Del vestido de Jedet recalca que tenía dibujados unos pechos que "no coinciden" con la altura de sus pechos naturales, "especialmente el pecho izquierdo que se encontraba a una altura muy superior al pecho natural". Por eso defiende que es difícil que los testigos pudieran precisar con exactitud que el tocamiento se hubiera producido en el pecho de Jedet más aún por las condiciones del recinto de Espacio Ebro: "cerrado", "con poca iluminación" y "con una aglomeración significativa de gente".

Sobre el "estado de intoxicación semiplena" de Pérez Santana se recuerda que el magistrado Jorge Sánchez Parellada ya aminoró la pena hasta los cuatro años de prisión al aplicar la eximente incompleta de intoxicación por el consumo de bebidas alcohólicas. Porque se concluyó que el productor se encontraba "bajo los efectos de una fuerte intoxicación etílica que, unida a la medicación antidepresiva que estaba tomando, hizo que sus facultades físicas y psíquicas se encontraran notablemente alteradas", según consta en la sentencia del Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza.

"Desprovisto de connotación sexual"

"No es descartable que el señor Pérez Santana al acercarse a Carmen Jedet, con la que sí reconoció haber mantenido un desencuentro, pudiera efectuar algún tocamiento desprovisto de connotación sexual. No solo por la intencionalidad, sino también por la zona en la que se pudiera producir -en el esternón o parte alta del pectoral- coincidiendo con el dibujo de los pechos, y no en sus pechos", abunda la abogada Laia Tejada en el recurso de apelación, el cual debe resolver la Audiencia Provincial de Zaragoza.

La actriz Carmen Jedet, en la alfombra roja de los Feroz. / EL PERIÓDICO

Y por último se alude a la condición sexual, "difícilmente compatible" con la acusación de Jedet. "Es mucho más compatible que el señor Pérez Santana mostrara una actitud despectiva y de rechazo a que no que atentara contra su integridad sexual procediendo a efectuar tocamientos en el trasero o pechos respecto de la cual no tiene ningún deseo sexual", expone la defensora en alusión a la orientación sexual de su cliente: "homosexual".

De esta forma vuelve a plantear la hipótesis que defendió en el juicio celebrado el 16 de diciembre de 2025: "En ningún momento de la noche tocó intencionadamente el trasero ni los pechos a Carmen Jedet sin perjuicio de que, como resultado de su estado de embriaguez y la inequívoca merma de sus capacidades psicomotrices, se produjera alguna suerte de contacto desprovisto de intencionalidad sexual cuando el señor Pérez Santana se acercó a hablar con la denunciante".