Paran a un conductor en Gallur por ir sin cinturón y le intervienen speed y marihuana

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil detuvieron el pasado 20 de marzo a un varón por un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, tras localizar diversas sustancias estupefacientes en el vehículo en el que circulaba. Los hechos ocurrieron a las 19.10 horas del pasado 20 de marzo en la carretera A-127, km 4,000, cuando efectivos del Destacamento de Tráfico de Ejea de los Caballeros, dieron el alto a un turismo con motivo de notificar al conductor una infracción administrativa por no llevar puesto el cinturón de seguridad.

Durante la intervención los agentes observaron una conducta anómala del conductor, lo que motivó una inspección más exhaustiva del vehículo. En dicha inspección se localizaron varias bolsas que contenían 125 gramos de anfetaminas, así como otras con 15 gramos de marihuana, además de 1800 euros en efectivo. Por estos hechos se procedió a la detención del conductor, un varón de 59 años y nacionalidad española.

Una vez finalizadas las diligencias el detenido quedó a disposición judicial. El delito contra la salud pública, tipificado en el artículo 368 del Código Penal, castiga el cultivo, elaboración o tráfico de drogas, así como su promoción o favorecimiento, con penas de prisión de tres a seis años y multa, en función de la sustancia intervenida y las circunstancias del hecho.

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Desde la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se recuerda que el uso correcto del cinturón de seguridad es el hábito más sencillo y efectivo para salvar vidas en carretera, reduciendo en más de un 50% el riesgo de muerte o lesiones graves en caso de accidente.