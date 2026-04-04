Doble intento de robo a golpe de alcantarilla en una misma frutería en Zaragoza

Los vecinos de la calle Terminillo, en el barrio de Las Delicias, en Zaragoza, se han llevado esta madrugada dos buenos sustos con varios estruendos procedentes de la calle. Porque un varón magrebí ha intentado robar en dos momentos diferentes de la noche en la misma frutería. Y lo ha hecho a golpe de alcantarilla, lo que ha causado importantes daños en la cristalera del local, que se sitúa en el cruce de las calles Terminillo y Daroca. Está detenido por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

La voz de alarma la han dado los vecinos de un edificio cercano, que se han levantado sobresaltados de la cama por los fuertes ruidos que han roto el silencio de la madrugada. Al asomarse por la ventana han descubierto que un ladrón intentaba robar en la frutería mientras golpeaba la cristalera con la tapa de una alcantarilla. Por eso han llamado al 092, pero a la llegada de la patrulla de la Policía Local ya no había nadie en el lugar de los hechos.

Dispositivo policial desplegado en plena noche ante el intento de robo con fuerza en una frutería de Las Delicias. / EL PERIÓDICO

Dos intentonas de robo en una sola noche

Y ha sido sobre las 05.30 horas cuando este varón ha vuelto a golpear con violencia la cristalera del comercio hasta que unos minutos después se le ha detenido en una intervención en la que también han participado dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Ha sido una patrulla de la Policía Local quien le ha trasladado hasta el hospital Provincial Nuestra Señora de Gracia, ya que en el momento del cacheo y de la identificación ha comenzado a gritar que sentía mucho dolor en las piernas.

Detalle de la cristalera dañada. / EL PERIÓDICO

Desde allí ha sido trasladado a los calabozos de la comisaría de Actur-Rey Fernando a la espera de que pase a disposición judicial. En el caso de que lo haga hoy, lo hará ante la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia este sábado día 4 de abril.

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Hace unos días, precisamente, la Policía detuvo a un ladrón por varios robos en establecimientos del barrio de Las Delicias a través de este mismo modus operandi. En un solo día, de hecho, accedió dos veces a un mismo bar forzando los accesos del local. De una cafetería se llevó 2.000 euros y en otro comercio sustrajo un ordenador y una videoconsola. También se le atribuye un robo en un vehículo al que fracturó una de las lunas.