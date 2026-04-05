Nuevo susto en el PTR de Zaragoza: declarado un aparatoso incendio en Urbaser

El Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) de Zaragoza ha vuelto a registrar este domingo por la tarde un aparatoso incendio que ha obligado a desplegar un amplio operativo de Bomberos. El fuego, originado en una campa sin estructura donde se almacenaba material de gran volumen, propiedad de la empresa Urbaser, ha generado una visible columna de humo y ha obligado a proteger por precaución el resto de naves de la compañía, la empresa gestora del eco-vertedero de la capital aragonesa.

El aviso se ha producido en torno a las 19.45 horas, según el parte municipal, en el que no se precisa de quién es la propiedad del terreno donde se ha producido el siniestro. Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones de Bomberos, una bomba nodriza pesada, ambulancia, unidad de mando y comunicaciones, una bomba urbana ligera, una bomba urbana pesada de segunda salida y autoescala automática de 30 metros, con el objetivo de controlar la evolución de las llamas y evitar su propagación a instalaciones próximas.

Materiel de gran volumen

La llamas afectan a una campa sin estructura, donde arde material de gran volumen depositado en el recinto, según la información facilitada por el Ayuntamiento de Zaragoza. La estrategia inicial de la intervención pasa por dejar arder parte de ese material y centrar los esfuerzos en proteger, por precaución, la nave de Urbaser situada en las inmediaciones.

La columna de humo generada por el incendio ha sido visible desde distintos puntos de Zaragoza, mientras los servicios de emergencia trabajan sobre el terreno para acotar el perímetro y evitar mayores riesgos. En las primeras informaciones difundidas no constan afecciones personales ni incidencias relevantes para el tráfico.

A la espera de que se conozcan más detalles sobre el origen del incendio y la naturaleza exacta del material afectado, los Bomberos continúan trabajando para estabilizar la zona y garantizar que las llamas no alcancen otras instalaciones del entorno.

Este nuevo episodio devuelve al foco al PTR, un recinto que ya fue escenario de varios incendios en los últimos años. De hecho, solo en 2025 se produjeron al menos seis sinistros de este tipo –entre los meses de mayo y septiembre– en este polígono industrial de La Cartuja Baja y otros dos en 2024, lo que ha alimentado la preocupación por la reiteración de estos sucesos.