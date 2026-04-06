Un accidente en la A2 a su paso por Arcosur genera tres kilómetros de retenciones en Zaragoza

Un accidente de tráfico en la A-2, a la altura de Arcosur, está provocando importantes retenciones en la tarde de este lunes. El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 311, en sentido Barcelona, y ha generado una cola de unos tres kilómetros.

En el accidente se han visto implicados tres vehículos. Según la información disponible, no ha sido necesaria la intervención por daños de gravedad y los conductores han tramitado un parte amistoso. El suceso ha tenido lugar sobre las 15.20 horas.

Las complicaciones circulatorias no se limitan a este punto. También se está registrando tráfico lento en la AP-2 a su paso por Villafranca de Ebro y en el entorno de Candasnos, igualmente en sentido Barcelona, en una jornada marcada por el regreso de numerosos conductores tras el puente de Semana Santa.

El regreso de los zaragozanos a casa procedentes del Pirineo aragonés también ha dejado puntos de retenciones en la carretera, sobre todo a su paso por Sabiñánigo, un punto habitual de congestión. Sin embargo, a esta hora de la tarde, como han confirmado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), no se están produciendo retenciones de interés.

La DGT esperaba 1.535.000 desplazamientos de vehículos por las carreteras de Aragón durante el periodo vacacional de la Semana Santa, lo que suponía más de 100.000 trayectos respecto al mismo periodo de 2025. El regreso ha sido escalonado, ya que muchas de las personas no contaban con fiesta este lunes.

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Los tramos horarios más comprometidos fueron el miércoles de 15.00 horas a 21.00 horas, el jueves 2 de abril, de 8.00 horas a 21.00 horas, el viernes 3, de 11.00 horas a 13.00 horas y de 15.00 horas a 21.00 horas; el sábado 4 de abril de 8.00 horas a 14.00 horas; y finalmente este pasado domingo 5 de abril, de 15.00 horas a 21.00 horas.