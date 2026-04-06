Aparece un cuerpo sin vida en el Parque del Agua de Zaragoza

Un cadáver ha sido hallado en la zona del Parque del Agua de Zaragoza, concretamente en la ribera izquierda. El aviso a la Policía se ha producido a las 17:15 horas, cuando un viandante ha alertado de la presencia del cuerpo.

Hasta el lugar se han desplazado efectos de la Policía Local y de la Policía Nacional, que se han personado tras recibir el aviso. Por el momento, no se han confirmado detalles sobre la identidad de la persona ni las circunstancias del suceso. La investigación está ahora mismo abierta.

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